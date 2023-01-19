Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2 ilde 2 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir ve Erzurum'daki 2 araziyi rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

AA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 08:58
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2 ilde 2 YEKA belirledi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'un Aziziye, Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki 2 arazi rüzgar ve güneş enerjisine dayalı YEKA olarak belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları, kroki bilgileri ve alan büyüklükleri paylaşıldı.


12 YEKA enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı Resmi Gazete

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