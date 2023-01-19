Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2 ilde 2 YEKA belirledi

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 08:58

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 09:48

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'un Aziziye, Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki 2 arazi rüzgar ve güneş enerjisine dayalı YEKA olarak belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları, kroki bilgileri ve alan büyüklükleri paylaşıldı.