Enerjide Türkiye-Türkmenistan işbirliği: Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasında enerji işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile 1 Mart'tan itibaren Türkmen gazı Türkiye'ye akmaya başlayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık" dedi.
TEDARİK 1 MART'TA BAŞLIYOR
BOTAŞ ve Türkmengaz arasında, Türkmenistan gazının Türkiye'ye tedarikine yönelik anlaşma sağlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, anlaşma ile 1 Mart'tan itibaren gaz teslimatının başlaması öngörülüyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz mart ayında Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüşerek, iki ülke arasındaki doğalgaz ve petrol işbirliğini artırmaya yönelik anlaşmalar imzalamış, Türkmenistan'ın doğalgaz kaynaklarının Türkiye'ye ve batıya taşınması hususunda niyet bildirilmişti.
'GÖRÜŞMELERİ FİİLİYATA GEÇİRECEĞİZ'
Geçen yıl temmuzda Bakan Bayraktar, Türkmenistan'da yaptığı temaslarda, "1998'den bu yana süren görüşmeleri fiiliyata geçireceğiz" demişti.
BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji işbirliğini başlatacak mutabakat sağlanarak, 1 Mart'ta doğalgaz akışına başlanması planlanıyor.
Bakan Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma ile ülkemizin doğalgaz arz güvenliğini güçlendirip, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini pekiştireceğiz" ifadelerine yer verdi.
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