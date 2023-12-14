Enflasyon, dolar, KKM... Mehmet Şimşek sabır istedi!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 09:32

Güncelleme: 14.12.2023 - 09:33

Enflasyonun patladığı, dolar kurunun 29'u aştığı ve KKM'nin 3 trilyon TL'ye dayandığı Türkiye ekonomisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, biraz daha zaman ve sabır istedi.

Mehmet Şimşek, orta vadeli programın çalıştığını belirterek, “Attığımız adımlar sonuç vermeye başladı. Sabır ve kararlılıkla programı uygulayacağız, zamana ihtiyacımız var. Kestirme, kolaycı bir çözüm yok ama son birkaç ayda birçok alandaki gelişmeye baktığımızda programın çalıştığını, doğru yolda olduğumuzu göreceksiniz” dedi.

BAŞARININ GÖSTERGESİ OLARAK SUNDU

Hürriyet’e konuşan Şimşek, uygulanan öngörülebilir ve kurala dayalı politikaların, küresel ekonomik dalgalanmalara karşı Türkiye’nin direncini artırdığını, aynı zamanda Türkiye’ye diğer ülkeler arasında pozitif bir şekilde ayrışma imkânı tanıdığını vurguladı.

Fiyat istikrarı, mali disiplin ve yapısal dönüşümün ana hedefler olarak öne çıktığını kaydeden Şimşek, “Bu programın uygulanması uluslararası alanda da güven uyandırdı, somut sonuçları görmeye başladık. Risk primimizdeki düşüş, uluslararası sermaye girişlerindeki ivme kazanma, rezervlerimizdeki artış ve döviz kuru oynaklığının azalması bu başarının göstergeleridir. Ülkemizin risk primini gösteren CDS Mayıs’ta 700 baz puanın üzerindeydi, 13 Aralık itibarıyla 319 baz puana düştü. Türkiye dahil gelişmekte olan 22 ülkenin CDS risk primi mayısa kıyasla ortalama 74 baz puan azalırken, ülkemiz risk priminde bunun çok üzerinde 370 baz puandan fazla bir azalış oldu” diye konuştu.

"KUR OYNAKLIĞI AZALDI"

Kur oynaklığının azaldığını dile getiren Şimşek, not görünümünün de iyileştiğini söyledi.

Bankalar ve şirketlerin de son dönemde uluslararası finans piyasalarında aktif olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Bankaların uluslararası piyasalarda yaptığı ihraçlara yoğun talep var. Ocak-mayıs döneminde tahvil dahil, dış borç çevirme oranı yüzde 96 iken, haziran-ekim döneminde bu oran yüzde 141’ye yükseldi. Bankacılık dışı özel sektöre baktığımızda da benzer bir tablo var. Ocak-mayıs döneminde tahvil dahil dış borç çevirme oranı yüzde 74 iken, haziran-ekimde yüzde 109’a çıktı” değerlendirmesini yaptı.

KKM AÇIKLAMASI

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış olduğunu kaydeden Şimşek, şöyle devam etti:

“Para politikasındaki normalleşme ile birlikte Türk Lirası getiriler artmaya başladı. KKM stoku 25 Ağustos’ta 3.3 trilyon liraydı. 1 Aralık itibarıyla bu tutar 2.7 trilyon liraya geriledi. 654 milyar lira azaldı. Brüt rezervler arttı. Mayıs sonundan bu yana 41.7 milyar dolar artarak, 140.1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.”

"VERGİLERİ GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Temel vergi yasalarını gözden geçirdiklerini ve gerekli reformları yapacaklarını dile getiren Şimşek, “Çalışmalarımızı vergi tabanının genişletilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılması, vergilendirmede basitlik sağlanması, etkin olmayan istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi uyumunun artırılması, vergi güvenliğinin artırılması, döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşviki başlıklarında yürütüyoruz. OVP’de yer verdiğimiz gibi vergi mevzuatımızda yer alan tüm istisna ve indirimleri gözden geçiriyoruz” dedi.