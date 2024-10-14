Mustafa Sarıgül'den Nobel yorumu: 'Mehmet Şimşek'e verilmeliydi'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Nobel Ödülü'nün Daron Acemoğlu'na verilmesini esprili bir dille eleştirdi. Sarıgül, "Bu kadar yaptığı çalışmalardan dolayı Mehmet Şimşek bakanımıza verilmeliydi" dedi.

Mustafa Sarıgül'den Nobel yorumu: 'Mehmet Şimşek'e verilmeliydi'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 19:50

Dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, "kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları" nedeniyle 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu.

Bunun ardından CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, X hesabından "Daron Acemoğlu yürekten tebrik ederim. Aslında Nobel’i Mehmet Şimşek Bakanımızın alması gerekirdi" başlıklı bir video yayınladı.

Sarıgül söz konusu videoda şunları kaydetti;

"Nobel Barış Ödülü'nü Daron hocaya vermişler ancak büyük bir yanlışlık var. Barış Ödülü bu kadar yaptığı çalışmalardan dolayı Mehmet Şimşek bakanımıza verilmeliydi"


Etiketler: #Mustafa Sarıgül #Mehmet Şimşek #Nobel Barış Ödülü

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