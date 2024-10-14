Mustafa Sarıgül'den Nobel yorumu: 'Mehmet Şimşek'e verilmeliydi'

Yayınlanma: 14.10.2024 - 19:50

Güncelleme: 14.10.2024 - 19:51

Dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, "kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları" nedeniyle 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu.

Bunun ardından CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, X hesabından "Daron Acemoğlu yürekten tebrik ederim. Aslında Nobel’i Mehmet Şimşek Bakanımızın alması gerekirdi" başlıklı bir video yayınladı.

Sarıgül söz konusu videoda şunları kaydetti;

"Nobel Barış Ödülü'nü Daron hocaya vermişler ancak büyük bir yanlışlık var. Barış Ödülü bu kadar yaptığı çalışmalardan dolayı Mehmet Şimşek bakanımıza verilmeliydi"