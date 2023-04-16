Enflasyon farkı artmaya devam ediyor... Gözler memur ve emekli maaşı zammında

Memur ve emekliler için zamların ikincisi temmuz ayında gerçekleştirilecek. 3 aylık enflasyon toplamda 12.52 olurken, yüzde 8 olarak belirlenen memurların toplu sözleşme zammının geçilmesiyle şimdiden yüzde 4.52 oranında zam oluştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 07:00
Enflasyon farkı artmaya devam ediyor... Gözler memur ve emekli maaşı zammında
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Üç aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, 6 aylık enflasyon farkının netleşmesine kısa bir zaman kala, memur ve emekliler tarafından sorgulanmaya başladı. 

Enflasyon farkı her ay daha artıyor, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam farkı yükseliyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar üç aylık rakamlar doğrultusunda yüzde 4.52 (memur ve memur emeklileri son olarak yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar maaşlara zam yansıtılacak.) enflasyon farkı alma hakkı kazandılar.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLILERI DE 6 AYDA BIR ZAM ALIYOR

Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12.52 oldu.

Buna göre; Memurlar şimdiden yüzde 4.52 oranında zam almayı hak etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL OLDU

En düşük emekli maaşı 2 bin lira artışla 7 bin 500 liraya yükseltildi. Zamlı maaşların bu ay ödenmesi bekleniyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.

Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.


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