Enflasyon korkusu Türkiye'yi otomobil satışında doruğa taşıdı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 16:35

Güncelleme: 21.06.2023 - 16:59

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Avrupa otomobil pazarı üzerine yaptığı araştırmayı EBS Danışmanlık inceleyerek ülkemiz özelindeki çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı.

Uzun süredir özellikle Türk Lirası'ndaki değer kaybı karşısında kendisini korumak isteyen yurttaşın otomobili yatırım aracı olarak kullandığı kamuoyunda yer alıyordu. Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Birliği ülkelerinin yer aldığı incelemede 2022 ve 2023 ocak-mayıs dönemlerinde sıfır otomobile ilginin en çok arttığı ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıktı.

Tüketici enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde dahi Ekim 2022'de 85.51'e çıktı. Ev fiyatlarının rekor kırdığı, döviz kurlarının baskı altında tutulduğu iddiaları, borsanın taşıdığı riskler ve mevduat faizlerine verilen enflasyonun altındaki oranlar otomobili yatırım aracı haline getirdi; satışların rekor kırmasına neden oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye 2022 yılında 110.2 milyar dolar, 2023 yılının ilk 4 ayında ise 43.5 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin yapıldığı mayıs ayında ise dış ticaret açığı 12.7 milyar dolar oldu. İthal edilen araçlar da içinde olmak üzere yapılan ithalatlarla dış ticaret açığı büyürken, bu büyüme döviz kurları üzerinde baskı oluşturdu. Bu da Türk Lirası'nda değer kaybı endişelerini ve yine sıfır otomobile olan ilgiyi artırdı; ekonomi tam bir paradoksun içine girdi.

Ocak-mayıs 2022 döneminde 214 bin 148 otomobil satışının yapıldığı Türkiye'de 2023'ün aynı döneminde 340 bin 37 otomobil satışı yapıldı ve değişim yüzde 58.79 oldu. Bu değişim ile en çok artış oranı Türkiye'de iken ikinci sırada yüzde 46.89 ile Hırvatistan, üçüncü sırada ise yüzde 46.40 ile Portekiz yer aldı.

Aylara göre bakıldığında ise 2022 Mayıs'ta 51 bin 570 otomobilin satıldığı Türkiye'de 2023 Mayıs'ta ise tam 87 bin 218 otomobil satışı yapıldı. Değişim oranında ise Türkiye, elde ettiği yüzde 68.54'lük oranla Hırvatistan'ın ardından burada da ikinci oldu. Hırvatistan ise 2022 Mayıs'ta 4 bin 49, 2023 Mayıs'ta ise yalnızca 7 bin 66 satış yapabilmişti.