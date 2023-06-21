Son dakika... Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: İkinci el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Bakan Bolat, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek" ifadelerini kullandı.

İHA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 13:56
Son dakika... Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: İkinci el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek
Abone Ol google-news

Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP grup toplantısı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bolat, burada yaptığı açıklamada internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi.

Bolat, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı bugün otomotiv sektöründe '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresinin 6 ay süreyle uzatıldığını açıklamıştı.


Ticaret Bakanı ticaret ikinci el araç ikinci el

İlgili Haberler

Son dakika... Ticaret Bakanlığı duyurdu: Sıfır araçlarda 6 ay, 6 bin kilometre sınırı uzatıldı

Son dakika... Ticaret Bakanlığı duyurdu: Sıfır araçlarda 6 ay, 6 bin kilometre sınırı uzatıldı
E-ticaret devi Alibaba'nın CEO'su değişti: Kripto yatırımcısı geldi

E-ticaret devi Alibaba'nın CEO'su değişti: Kripto yatırımcısı geldi
İzmir'deki korkunç cinayetin ayrıntılarına dair barodan açıklama: 'İnsan ticaretinin mağduru olabilirler'

İzmir'deki korkunç cinayetin ayrıntılarına dair barodan açıklama: 'İnsan ticaretinin mağduru olabilirler'

En Çok Okunan Haberler