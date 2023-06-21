Son dakika... Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: İkinci el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek

Yayınlanma: 21.06.2023 - 13:56

Güncelleme: 21.06.2023 - 14:13

Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP grup toplantısı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bolat, burada yaptığı açıklamada internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi.

Bolat, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı bugün otomotiv sektöründe '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresinin 6 ay süreyle uzatıldığını açıklamıştı.