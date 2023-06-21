Türkiye ve Avrupa'da elektrikli otomobil satışları açıklandı
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından 2018'den 2023 yılı ocak-mayıs dönemi de dahil olmak üzere yıl yıl yakıt tiplerine göre sıfır otomobil satışları incelendi. Elektrikli satış oranında Türkiye Avrupa ortalamasının çok altında kaldı.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) yakıt tiplerine göre sıfır araç satışlarını inceledi. EBS Danışmanlığın bu bilgiler ışığında yaptığı çalışma ile ortaya çıkan oranlar Türkiye'de kullanıcıların elektrikli otomobilleri Avrupa'daki kullanıcılara oranla daha az seçtiğini gösterdi.
Avrupa'da 2023 ocak-mayıs döneminde tam elektrikli (BEV) satışı yüzde 13.02 pay alırken, prizle şarj edilebilir hibritler (PHEV) yüzde 6.73 ve hibritler (HEV) yüzde 25 satış payı elde etti ve toplam yüzde 44.75'lik orana ulaştı.
Türkiye'de ise 2023 ocak-mayıs döneminde tam elektrikli (BEV) satışı yüzde 2.21 pay alırken, prizle şarj edilebilir hibritler (PHEV) ve hibritler (HEV) toplam yüzde 11.17 satış payı elde etti. Böylece elektrikli otomobillerin toplam satıştan aldığı pay yüzde 13.38'de kaldı.
2022 yılında ise yüzde 13.38'lik bu oran ise yüzde 11.16'ydı.
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