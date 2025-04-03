Enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
Mart ayı enflasyon verileri yurttaşların araştırma konusu oldu. Mart ayı TÜFE oranlarının açıklanmasının ardından özellikle kiracılar konuyu araştırıyor. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin 2025 Mart ayında ne kadar olacağı kiracılar ve ev sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK her ayın 3'ünde enflasyon verilerini açıklıyor. Geride kalan aylarda açıklama yapılan tarihlere göre enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Perşembe günü açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.
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