Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:15

Güncelleme: 02.04.2025 - 17:15

IBB tarafından üniversite öğrencilerine veren bursun 2. taksitinin ne zaman yatırılacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 IBB burs ödemeleri 2. taksit yattı mı? IBB bursu 2. taksiti ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

2025 IBB BURSU 2. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

IBB'nin yaptığı duyuruya göre, IBB Genç Üniversiteli bursunun 2. taksit ödemeleri 3 Nisan 2025 Perşembe günü hesaplara yatırılacak. İlk taksit ödemesi ise 7 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.

IBB BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 eğitim öğretim yılında IBB burs ücreti 15 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl 100 bin öğrenciye, 7.500 TL + 7.500 TL olmak üzere iki taksit halinde ödeme yapılacak.

IBB BURS ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğitim desteği ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında belirttikleri banka hesapları üzerinden gerçekleştiriliyor.

Burs ödemesinin hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, bankalarının müşteri hizmetleri, internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla hesap hareketlerini inceleyebilirler.