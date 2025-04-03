Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 3 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:15

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Nisan'da meydana gelen depremler...

3 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.04.03 08:00:03  37.8415   30.6885        4.2      -.-  1.7  -.-   KUCUKGOKCELI-(ISPARTA)                            

2025.04.03 07:55:15  37.7993   36.5528        8.0      -.-  1.7  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            

2025.04.03 07:39:59  38.3927   38.7707       17.6      -.-  1.5  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            

2025.04.03 07:24:55  40.4373   27.0695       16.7      -.-  1.4  -.-   KEMER-BIGA (CANAKKALE)                            

2025.04.03 05:55:27  40.4458   27.9493       11.2      -.-  1.7  -.-   KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)                       

2025.04.03 05:41:39  40.3178   24.1275       12.7      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        

2025.04.03 04:17:30  39.6348   38.1763        5.0      -.-  2.5  -.-   CAYOZU-DIVRIGI (SIVAS)                            

2025.04.03 03:42:04  37.4320   36.9705        5.2      -.-  1.5  -.-   OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)                           

2025.04.03 03:34:28  38.9543   37.4087        5.7      -.-  1.2  -.-   DURMEPINAR-GURUN (SIVAS)                          

2025.04.03 03:13:44  38.6915   43.4343        8.1      -.-  2.3  -.-   ADIGUZEL-(VAN)                                    

2025.04.03 03:01:59  36.9945   29.1728       13.4      -.-  1.4  -.-   KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI)                     

2025.04.03 01:14:21  36.9575   28.8592       16.5      -.-  1.3  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2025.04.03 00:47:59  38.1862   38.4463        5.3      -.-  1.5  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

2025.04.03 00:31:57  40.2917   27.3612        9.5      -.-  2.6  -.-   SIGIRCIK-BIGA (CANAKKALE)                         

2025.04.03 00:07:50  38.4118   37.4718        5.0      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)        


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

İlgili Haberler

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki durum kritik boyutta: 'Asbest ölüm saçıyor'

6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki durum kritik boyutta: 'Asbest ölüm saçıyor'
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya Kumluca'da korkutan deprem! Finike'de de hissedildi...

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya Kumluca'da korkutan deprem! Finike'de de hissedildi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler