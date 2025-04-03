Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:15

Güncelleme: 03.04.2025 - 09:15

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Nisan'da meydana gelen depremler...

3 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.04.03 08:00:03 37.8415 30.6885 4.2 -.- 1.7 -.- KUCUKGOKCELI-(ISPARTA)

2025.04.03 07:55:15 37.7993 36.5528 8.0 -.- 1.7 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

2025.04.03 07:39:59 38.3927 38.7707 17.6 -.- 1.5 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)

2025.04.03 07:24:55 40.4373 27.0695 16.7 -.- 1.4 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)

2025.04.03 05:55:27 40.4458 27.9493 11.2 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)

2025.04.03 05:41:39 40.3178 24.1275 12.7 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN

2025.04.03 04:17:30 39.6348 38.1763 5.0 -.- 2.5 -.- CAYOZU-DIVRIGI (SIVAS)

2025.04.03 03:42:04 37.4320 36.9705 5.2 -.- 1.5 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)

2025.04.03 03:34:28 38.9543 37.4087 5.7 -.- 1.2 -.- DURMEPINAR-GURUN (SIVAS)

2025.04.03 03:13:44 38.6915 43.4343 8.1 -.- 2.3 -.- ADIGUZEL-(VAN)

2025.04.03 03:01:59 36.9945 29.1728 13.4 -.- 1.4 -.- KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI)

2025.04.03 01:14:21 36.9575 28.8592 16.5 -.- 1.3 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2025.04.03 00:47:59 38.1862 38.4463 5.3 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2025.04.03 00:31:57 40.2917 27.3612 9.5 -.- 2.6 -.- SIGIRCIK-BIGA (CANAKKALE)

2025.04.03 00:07:50 38.4118 37.4718 5.0 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)