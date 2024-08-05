Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:24

Güncelleme: 05.08.2024 - 09:29

Temmuz ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon kararı öncesinde sorgulanıyor. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilen temmuz ayı TÜFE verileriyle birlikte kira artış oranları da belli olacak. Peki, Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz enflasyon beklentisi nedir?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Temmuz ayı enflasyon verileri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00 en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,64 artış kaydetmişti.