İlk yedi aylık prim üretimi, enflasyonist ortamın sonuçlarını netleştirdi

30 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Temmuz 2022 sonu itibarıyla açıkladığı üretim verileri, Türkiye’deki yüksek enflasyonun da etkisiyle 2021’in tümünde üretilen primlerin bu yılın ilk yedi ayında aşıldığını ortaya koydu. Verilerle ilgili öne çıkan detaylar şöyle:

- Temmuz 2022’da geçen yılın aynı ayına kıyasla prim üretimi toplamda yüzde 112.9 artışla 16.3 milyar lira, hayatdışı branşında yüzde 127.3 artışla 14.1 milyar lira ve hayat branşında yüzde 50.5 artışla 2.2 milyar lira oldu. Yılın ilk yedi ayında ise toplam prim üretimi yüzde 95.9 artışla 107.3 milyar lira, hayatdışında yüzde 101.2 artışla 91.8 milyar lira ve hayatta yüzde 69.1 artışla 15.4 milyar liraya yükseldi. Ayrıca ilk yedi aylık toplam prim üretimiyle 2021 yılının tümündeki 105.3 milyar liralık üretim de aşıldı.

ELEKTRONİK CİHAZ UÇTU

- Hayatdışının detaylarına bakıldığında, geçen temmuzda 2021 yılının aynı ayına kıyasla prim üretimi kaskoda yüzde 204.3 artışla 3.8 milyar lira, zorunlu trafikte (yeşil kart hariç) yüzde 102.5 artışla 3.9 milyar lira, sağlıkta yüzde 145.5 artışla 1.6 milyar lira, yangında yüzde 93.4 artışla 1.2 milyar lira, hırsızlıkta yüzde 194.6 artışla 66.1 milyon lira, elektronik cihazda yüzde 141.3 artışla 252.3 milyon lira oldu. İlk yedi ayda ise üretim kaskoda yüzde 156.9 artışla 18.5 milyar lira, zorunlu trafikte yüzde 95.2 artışla 21.9 milyar lira, sağlıkta yüzde 89.8 artışla 13.1 milyar lira, yangında yüzde 84.9 artışla 8.8 milyar lira, hırsızlıkta yüzde 53.9 artışla 375.8 milyon lira ve elektronik cihazda yüzde 155.5 artışla 1.7 milyar liraya ulaştı.

‘ELEKTRİKLİ’ DAHA ÇOK TERCİH EDİLİR HALE GELİYOR

Anadolu Sigorta’nın sürdürülebilirlik bakış açısı ile hayata geçirdiği “Elektrikli Araç Sigortası”nın, kasko kapsamına giren tüm risklere karşı teminat sunarak güvenli bir sürüş deneyimi sağladığı açıklandı. Elektrikli araçların daha çok tercih edilir hale geldiğinden hareketle bu paketi hazırladıklarını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, “Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri 2030 yılına kadar yılda 3.5 milyon elektrikli otomobil satışına ulaşmayı hedefleyen yeni yatırımlarını duyurdu” dedi.

"VARLIKLARIMIZI KORUMANIN YOLU PLANLI HAREKET"

Yüksek enflasyondan çevresel etkilere, sağlıktan teknolojiye olası risk artışlarına karşı mevcut varlıkları ve yarınları korumanın yolunun riskleri öngörebilmek ve planlı hareket edebilmekten geçtiğini belirten Doğa Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı şu çağrıyı yaptı:

“Sahibi olduğumuz varlıklar artık mali açıdan çok daha değerli. Bu varlıkların yerini doldurmak giderek güç hale gelirken konut, araç, işyeri gibi mali değeri yüksek varlıklar uygun maliyetli sigorta poliçeleri ile kolaylıkla güvence altına alınabiliyor.”

"SİBER RİSKLER FİNANSAL MODELLEME GEREKTİRİR"

Aon, siber güvenlik konusunda şirketler için “Siber Döngü” başlıklı bir rehber yayımladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Aon Türkiye Eş Üst Yöneticisi Selda Oknas Tanbay, “Siber dayanıklılık yolculuğunun tamamında veri destekli içgörü ve finansal modelleme olmadan, bir kuruluş için siber riskin toplam maliyetini anlamak neredeyse imkânsızdır” dedi. Rehber, her kuruluşun siber güvenlik yolculuğuna birçok noktadan başlamasını temel alıyor. Bu alanlar “değerlendirme”, “azaltma”, “aktarma” ve “kurtarma” şeklinde sıralanıyor. Rehbere göre bir kuruluş veri topladıkça, bu verileri temel alarak kararlar aldıkça her zamankinden daha güçlü hale geliyor.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Fatih Ağacık’ın Dubai Sigorta’nın yeni genel müdürü olarak atandığı açıklandı. Marmara Üniversitesi’nde aktüerya eğitimi alan Ağacık, en son VHV Reasürans’ta genel müdür yardımcısı olarak çalışıyordu.

- Garanti BBVA Emeklilik’in, 31 Ağustos’a kadar 0-2 yaş bebekler için yaptırılan bireysel emeklilik sözleşmelerine 200 TL hediye edeceği açıklandı. Bunun için aylık en az 185 TL’lik katkı payı taahhüdü isteniyor.

- Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, Turkcell Sigorta işbirliği ile hazırlanan kapsamlı sigorta seçeneklerini müşterileriyle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Uygulamada dört farklı sigorta seçeneğini bulunuyor.

- Aksigorta’nın, hayata geçirdiği “Dijital Güvenlik Platformu” ile 2022 yılı Stevie Ödülleri’nde “Yılın İletişim/PR Kampanyası-Kurumsal Sorumluluk” kategorisinde Gümüş Stevie ödülüne layık görüldüğü açıklandı.