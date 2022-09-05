Enflasyon rakamları sonrası dolar ve Euro'da son durum

05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:03

Dolar/TL18.4'teki tarihi zirvesine neredeyse her gün sınırlı yükselişlerle yaklaşmaya devam ederken bugün enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de artış gözlemlendi.

Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL, yükselişe geçerek 18,22 TL, seviyesinde işlem görmeye devam etti.

Aynı saatlerde Euro ise, 18,06 TL seviyesinde işlem görmeye devam etti.



ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21'e yükseldi. ENAG ise enflasyonu yüzde 181,37 olduğunu hesapladı.

YIL SONU TAHMİNİ 70.8

Reuters anketinde yıl sonu tahmini yüzde 70.8 oldu. Yılboyunca yapılan anketlerde 2022 yılsonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve tahıl fiyatlarına etkisi ve TL'nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken son iki aydır tahmin revizyonları sınırlı kaldı. TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini ise yüzde 60.4 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsaları vadeli kontratları, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını keserek başlıca AB ülkelerini tırmanan enerji fiyatlarına karşı acil önlemler almaya zorlamasıyla keskin şekilde gerilerken euro, değer kaybını sürdürdü.

Euro, yüzde 0.5'in üzerinde değer yitirerek 0.9900 dolardaki destek seviyesinin de altına indi. Yatırımcılar Avrupa'da resesyon ihtimalinin arttığını fiyatlarken Euro 0.9883 ile 20 yılın yeni dip seviyesine geriledi.



