Son Dakika: TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 10:00

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 80.21, aylık yüzde 1.46 oldu.

TÜFE'deki değişim 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.

2022 yılı Ağustos ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 72,53, aylık yüzde 3,17 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,31 olarak gerçekleşti.

ENAG YÜZDE 181 AÇIKLADI

ENAG'a göre ise enflasyon aylık yüzde 5,86 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 181,37'ye yükseldi.

İTO TÜİK ARASINDA FARK 20 PUAN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aylık yüzde 2,29, yıllık yüzde 99,91’lik artış göstermişti.

TÜİK enflasyonu ile İTO enflasyonu arasındaki fark da 20 puana yaklaştı.

OVP'NİN YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 65

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program (2023-2025) dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Programda, yıl sonu tüketici enflasyonu tahminleri 2022 için yüzde 65, 2023 için yüzde 24.9, 2024 için yüzde 13.8, 2025 için yüzde 9.9 oldu.