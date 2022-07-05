Enflasyon rakamlarının ardından Euro'da son durum: Euro ne kadar oldu? (5 Temmuz 2022)

05 Temmuz 2022 Salı, 09:20

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2022 yılının tüketici ve üretici fiyat endeksleri ile Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından yayımlanan veriler arasındaki büyük farklılık her geçen ay daha da dikkat çekici boyuta ulaşıyor.



Dün açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinde de iki kurum arasındaki fark daha da dikkat çekici boyutta ulaştı.



TÜİK'in verilerine göre, 2022 yılı haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 4.95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44.54 artış gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri son 24 yılın zirvesi olsa da ENAG verilerinin çok altında kaldı.

ENAG'a göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 8.31 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 175.55 olarak gerçekleşti.

Son 6 aylık oran ise yüzde 71.44 olarak gerçekleşti.

Açıklanan rekor enflasyon verilerinin ardından kurdaki hareketler yurttaşlar tarafından takip ediliyor.

Dün 17.49 liradan açılan Euro/TL, bugün güne 17.5770 liğradan başladı.



Euro/TL şu dakikalarda 17.5956 seviyesinden işlem görüyor.