Haftanın ilk günü Euro ne kadar oldu? (7 Temmuz 2022)

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:40

TÜİK tarafından bugün 10.00'da açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) haziran ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve 24 yılın zirvesine ulaşması bekleniyor.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 175.55 oldu. Haziran ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 8.31 arttı.

Enflasyon ve döviz kurundaki artış yurttaşları zorlarken, geçen günlerde BDDK tarafından alınan liralaşma kararı ile döviz kurlarında bir düşüş yaşansada kurdaki toparlanma eğilimi sürüyor.

Güne 17.49 seviyesinden başlayan Euro, şu dakikalarda 17.4893 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro gün içerisinde en düşük 14.4493, en yüksek 17.5289 oldu.



