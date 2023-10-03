Son Dakika... TÜİK eylül ayı enflasyon verisini yayımladı: Enflasyon yılın zirvesinde!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:00

Güncelleme: 03.10.2023 - 10:20

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4.75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49.86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61.53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55.30 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,16 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 30,27 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, 11 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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Eylülde aylık bazda en yüksek artış gösteren seçilmiş temel başlık, yüzde 127,72’lik artış ile üniversite eğitimi oldu.

Yüzde 30,21’lik artışla “diğer konaklama hizmetleri” ikinci olurken, yüzde 26,9’luk artış ile “otobüs ile şehiriçi yolcu taşımacılığı” üçüncü sırada yer aldı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 54,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,75 olarak gerçekleşti.

ENAG: 9 AYLIK ENFLASYON YÜZDE YÜZE YAKIN

Öte yandan akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylülde yüzde 6,24 arttı. 12 aylık enflasyon ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. 9 aylık enflasyon ise, yüzde 95,33 oldu.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON SERISI 51. AYINDA

İTO'da geçen günlerde İstanbul'un enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, İstanbul'un enflasyonu aylık bazda yüzde 5.46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 73.18 oldu.Böylelikle aylık enflasyon serisi 51. ayına girdi.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

Reuters'ın aktardığına göre, TÜFE'nin eylülde seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla aylık yüzde 4.9 artması, yıllık bazda ise yükselişine devam ederek yüzde 61.7'ye çıkması bekleniyordu.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 68.5 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 66.45 ila yüzde 72 bandında yer alıyor. Ağustos ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı yüzde 55.7 seviyesindeydi. Ekonomistler enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 75 civarında zirve yapmasını bekleniyordu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyordu.