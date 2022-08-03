Enflasyon rakamlarının ardından tepkiler durmuyor: 'Sabır sizin Saray'a hiç uğramaz mı?'

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:13
<p>Her ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından paylaşılan enflasyon verileri yurttaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Her ay açıklanan verilerde yeni bir enflasyon rekorunun kaydedilmesinin yanında TÜİK ve ENAG tarafından paylaşılan verilerdeki büyük makas dikkat çekiyor.</p>

Her ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından paylaşılan enflasyon verileri yurttaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Her ay açıklanan verilerde yeni bir enflasyon rekorunun kaydedilmesinin yanında TÜİK ve ENAG tarafından paylaşılan verilerdeki büyük makas dikkat çekiyor.

<p>ENAG ve Tüikt'ten önce İstanbul'un enflasyonunu açıklayan İTO verilerine göre enflasyon yüzde 100'e dayanmıştı. İktisatçı Mustafa Sönmez verileri hatırlatarak "Ağustos ve sonrası yangın büyüyecektir" dedi.</p>

ENAG ve Tüikt'ten önce İstanbul'un enflasyonunu açıklayan İTO verilerine göre enflasyon yüzde 100'e dayanmıştı. İktisatçı Mustafa Sönmez verileri hatırlatarak "Ağustos ve sonrası yangın büyüyecektir" dedi.

<p>İktisatçı Hakan Kara'da Mustafa Sönmez gibi İTO verilerini ele alarak TÜİK'i eleştirdi. Kara paylaşımında  "TÜİK enflasyonu ile İTO İstanbul enflasyonu tarihsel olarak birlikte hareket eder. Son dört ayda 19,5 puana ulaşan fark dikkat çekici" ifadelerine yer verdi.</p>

İktisatçı Hakan Kara'da Mustafa Sönmez gibi İTO verilerini ele alarak TÜİK'i eleştirdi. Kara paylaşımında  "TÜİK enflasyonu ile İTO İstanbul enflasyonu tarihsel olarak birlikte hareket eder. Son dört ayda 19,5 puana ulaşan fark dikkat çekici" ifadelerine yer verdi.

<p>CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gelen zmaların enflayson verilerinin üzerinde olduğunu gösteren bir grafikle "Peki göz göre göre bu inat ve kandırma niye?" diye sordu.</p>

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gelen zmaların enflayson verilerinin üzerinde olduğunu gösteren bir grafikle "Peki göz göre göre bu inat ve kandırma niye?" diye sordu.

<p>Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirenlerden oldu. Enginyurt AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabır istediği sözleri hatırlatarak "Sabır sizin Saraya hiç uğramazmı?" dedi.</p>

Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirenlerden oldu. Enginyurt AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabır istediği sözleri hatırlatarak "Sabır sizin Saraya hiç uğramazmı?" dedi.

<p>Ekonomist Selçuk Geçer, TÜİK VE ENAG verilerini paylaştıktan sonra yurtaşların enflaysonunun yüzde 300 olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.</p>

Ekonomist Selçuk Geçer, TÜİK VE ENAG verilerini paylaştıktan sonra yurtaşların enflaysonunun yüzde 300 olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

<p>Ekonomist Evren Devrim Zelyut enflayson verilerini üretici fiyat endeksi (ÜFE) üzerinden ele alarak "Enflasyon vatandaşı bitirdi şimdi sıra firmalara geldi!" ifadelerine yer verdi.</p>

Ekonomist Evren Devrim Zelyut enflayson verilerini üretici fiyat endeksi (ÜFE) üzerinden ele alarak "Enflasyon vatandaşı bitirdi şimdi sıra firmalara geldi!" ifadelerine yer verdi.

<p>Ekonomist İris Cibre, TÜİK'in kaldırdığı enflasyon sepetine atıfta bulunarak  şunları kaydetti:</p> <p>"TÜİK iyi ki artık kalem fiyatlarını ve bölgesel enflasyonu açıklamıyor, mazallah 3 haneliye çıkabilirdi enflasyon..."</p>

Ekonomist İris Cibre, TÜİK'in kaldırdığı enflasyon sepetine atıfta bulunarak  şunları kaydetti:

"TÜİK iyi ki artık kalem fiyatlarını ve bölgesel enflasyonu açıklamıyor, mazallah 3 haneliye çıkabilirdi enflasyon..."

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