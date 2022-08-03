Enflasyon rakamlarının ardından tepkiler durmuyor: 'Sabır sizin Saray'a hiç uğramaz mı?'
Her ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından paylaşılan enflasyon verileri yurttaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Her ay açıklanan verilerde yeni bir enflasyon rekorunun kaydedilmesinin yanında TÜİK ve ENAG tarafından paylaşılan verilerdeki büyük makas dikkat çekiyor.
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