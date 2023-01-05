Enflasyona endeksli tahvillere yeni tırpan
TCMB, liralaşma stratejisi kapsamında bankaların teminat havuzunda tuttukları enflasyona endeksli tahviller için uyguladığı iskonto oranını yüzde 60’tan yüzde 70’e yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen yazıda, teminat havuzunda bulunan TÜFE’ye endeksli kıymetlere uygulanan iskontonun yüzde 60’tan yüzde 70’e yükseltildiği belirtildi.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, TCMB'den bankalara gönderilen yazıda, düzenlemenin Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi’nde belirtilen “Açık Piyasa İşlemleri fonlama yapısında DİBS ağırlığının artırılması” söylemi çerçevesinde yapıldığı vurgulandı. Strateji çerçevesinde 9 Ocak’tan geçerli olacak şekilde “TÜFE’ye endeksli kıymetlerin iskonto oranı yüzde 60’tan yüzde 70’e artırılması uygun görülmüştür” denildi.
Yazıda ayrıca, strateji metni çerçevesinde TCMB piyasa işlemleri teminat havuzunda TL cinsi varlıkları destekleyici düzenlemeler yapılmaya devam edilecektir” ifadesine de yer verildi.
3 Ocak itibariyle beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından satış gören TÜFE’ye endeksli kağıtların performansı, düzenleme sonrası daha yakından takip edilecek.
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