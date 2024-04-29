Enflasyonda yükseliş devam edecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3.22 artacağını yıllık enflasyonun ise yüzde 69,87'ye çıkacağı tahmin ediyor. Bloomberg HT'nin gerçekleştirdiği ankette piyasa katılımcılarının beklentisi nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 70 olacağı yönünde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:07
Enflasyonda yükseliş devam edecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu. Öte yandan Bloomberg HT'nin gerçekleştirdiği ankette piyasa katılımcılarının beklentisi nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 70 olacağı yönünde.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 43,31 6,84 6,7
Şubat 42,46 4,04 4,53
Mart 45,58 3,67 3,16
Nisan 43,65 3,22

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