Engellilere ÖTV'siz araçta 10 yıl şartı: Geçmişe dönük uygulama başladı

Yayınlanma: 30.12.2024 - 14:16

Güncelleme: 30.12.2024 - 14:16

Engellilere ÖTV muafiyeti ile satılan araçlar için getirilen 10 yıl satmama şartı, geçmişte alınan araçları da kapsayacak. Yani, engelliler beş yıl satmama kuralıyla ÖTV’siz araç aldıklarında, ellerindeki aracı satarak yeni araç almayı deneseler de 10 yıl geçmeden yeni araç alımına izin verilmeyecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanunla, engellilere yönelik ÖTV’siz araç alımında kurallar yeniden şekillendi. Artık, engellilerin beş yıl olan satış yasağı süresi 10 yıla çıkarıldı ve engelliler, bu muafiyetten yalnızca 10 yılda bir yararlanabilecekler.

YENİ ARAÇ ALIMINDA 10 YIL BEKLEME ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre, ÖTV’siz araç aldıktan sonra beş yıl dolmadan satışı mümkün olsa da, aynı kişi 10 yıl dolmadan ikinci bir araç almayı başaramayacak. Örneğin, 3 yıl önce araç almış bir kişi 2 yıl sonra aracını satabilir, ancak yeni araç alabilmek için 7 yıl beklemek zorunda kalacak.

Geçtiğimiz yıl, devlet engellilerin aldıkları ÖTV’siz araçlar için 3,5 milyar dolarlık bir destek ödemesi yapmıştı.