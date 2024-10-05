EPDK 11 şirkete lisans verdi
EPDK'nin lisans kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 5 şirkete elektrik üretim lisansı, 3 şirkete eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı ile 1 şirkete tedarik lisansı, 1 şirkete elektrikli şarj ağı işletmeci lisansı ile 1 akaryakıt şirketine de ihrakiye lisansı verildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 11 şirkete lisans verildi.
EPDK'nin lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre EPDK, 5 şirkete elektrik üretim lisansı, 3 şirkete eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı ile 1 şirkete tedarik lisansı verdi. Kurum, 1 şirketin üretim lisansını iptal etti, 1 şirketin ise lisans süresini sonlandırdı.
Öte yandan, EPDK tarafından 1 şirkete elektrikli şarj ağı işletmeci lisansı ile 1 akaryakıt şirketine de ihrakiye lisansı verildi.
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