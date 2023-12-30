EPDK, 2024 için lisans bedellerini belirledi

Yayınlanma: 30.12.2023 - 21:06

Güncelleme: 30.12.2023 - 21:37

EPDK Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında üretim faaliyeti için ön lisans ve lisans alma bedeli kapasiteye bağlı olarak 51 bin 30 lira ile 2 milyon 477 bin 840 lira arasında değişecek.

Lisans yenileme bedeli ise lisans alma bedelinin yüzde 50'si kadar olacak.

Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişiler, bu bedelin yüzde 10'unu ödeyecek.

Yıllık lisans bedeli ise iç tüketim dahil olmak üzere brüt üretim üzerinden kilovatsaat başına 0,015 kuruş olarak uygulanacak.

Elektrik piyasasında dağıtım faaliyeti için lisans alma bedelleri ise 742 bin 910 liradan başlayacak.

Dağıtım ve iletim faaliyetleri için yıllık lisans bedeli de kilovatsaat başına 0,015 kuruş olacak.

ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI

EPDK, şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin 2024’te uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili ve lisans sureti çıkarma işlem ücretlerini belirledi.

Buna göre, lisans alma bedeli 1 milyon 59 bin 770 lira, lisans tadil bedeli 49 bin 480 lira, lisans sureti çıkarma bedeli 10 bin 610 lira olacak.

DOĞALGAZ PİYASASI

Doğalgaz piyasasında lisans alma bedeli ithalat faaliyetlerinde 1 milyon 228 bin 850 lira, boru hattıyla iletimde 9 milyon 207 bin 960 lira, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olarak iletimde 446 bin 530 lira, depolamada 2 milyon 470 bin 650 lira, toptan satış ve dağıtımda 612 bin 980 lira, sıkıştırılmış doğalgazda (CNG) 122 bin 730 lira ve ihracat lisansı ise 246 bin 870 lira olacak.

Doğalgaz piyasasında dağıtım şirketlerinin yapım ve hizmet sertifikası alma ve yenileme bedeli 38 bin 20 lira, sertifika tadil bedeli 12 bin 10 lira, sertifika vize bedeli 6 bin 520 lira, sertifika sureti çıkarma bedeli 2 bin 670 lira olarak kararlaştırıldı.

PETROL PİYASASI

Petrol piyasasında yeni yılda uygulanacak lisans alma bedellerinde ikrahiye teslimi lisansı alma bedeli 185 bin 10 lira olacak.

İşletme lisansı alma bedeli petrokimyada 185 bin 10 lira iken, biyodizelde 63 bin 70 lira, işletme atık lisansında 484 bin 780 lira olacak. Madeni yağ lisansı lisans alma bedeli ise 614 bin 430 lira olarak belirlendi.

LPG piyasasında, LPG dağıtıcı lisansı alma bedeli 1 milyon 832 bin 170 lira olarak tespit edildi. Lisans suret çıkarma bedeli ise 12 bin 560 lira olacak.

LPG otogaz bayilik lisansı alma bedeli 18 bin 560 lira olarak kararlaştırıldı.

DOĞALGAZ BAĞLANTI VE HİZMET ÜST SINIRLARI

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin 2024 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde ise üst sınır 3 bin 458 lira oldu. Bu rakam geçen yıl 2 bin 135 lira olarak belirlenmişti.

Sayaç açma-kapama bedeli 107 lira, ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1108 lira olarak belirlenirken, bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine göre 252 lira ile 2 bin 87 lira arasında ve iç tesisat işlem bedelleri 63 lira ile 1440 lira arasında olacak.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek.