EPDK fatura hesaplama nasıl yapılır? Fatura hesaplama modülü, fatura hesaplama EPDK

12 Ocak 2022 Çarşamba, 16:27

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde birçok şikayet aldıklarını belirten açıklamalar yapmıştı.

‘’Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve herhangi bir hata tespit ederlerse kurumumuza acilen başvurmalarını bekliyoruz." diyen Mustafa Yılmaz, tüketimin hangi tarihte yapıldığının belirleyici olduğunun altını çizerken faturanın tanzim edildiği tarihin tutarı etkilemediğini de belirtti.

Hatalı faturaya kesinlikle göz yumulmayacağını ve sürecin titizlikle takip edileceğini, farklı ayın tarifesini uygulayan şirketlerin ağır bedel ödemek durumunda kalacağını da sözlerine eklemişti. EPDK fatura hesaplama nasıl yapılır? Fatura hesaplama modülüne nasıl ulaşılır? İşte tüm detaylar..

EPDK FATURA HESAPLAMA MODÜLÜ

-EPDK fatura hesaplama işlemi gerçekleştirmek için EPDK sitesine giriş yapınız.

-Sayfanın üst kısmında yer alan “fatura hesaplama” kısmına giriş yapınız.

-Gelen ekrana, önce faturanızın üzerinde yazan “İlk Okuma Tarihi”ni ardından “Son Okuma Tarihi”ni yazınız.

-Tarife tanımına faturanızdaki “Tüketici grubu” bölümünde yer alan tarifenizi giriniz.

- Son adım olarak da aylık “Tüketim miktarı” giriniz ve hesapla butonuna basarak ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.