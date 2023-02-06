EPDK’dan deprem bölgesinde yükümlülüklere erteleme

EPDK, deprem bölgelerinde enerji arzında ve akaryakıt temininde zorluk yaşanmaması için harekete geçti.

AA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:47
EPDK’dan deprem bölgesinde yükümlülüklere erteleme
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EPDK,10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgedeki yurttaşların ve kamu görevlilerinin akaryakıt temininde zorluk yaşamaması için gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Bu kapsamda depremden zarar gören veya etkilenen bütün akaryakıt istasyonlarının otomasyon sistemlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin 30 gün süreyle ertelendiği duyuruldu.

İlgili akaryakıt dağıtıcı ve bayi dernekleriyle görüşerek deprem bölgesinde akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için bütün tedbirlerin alındığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

"30 GÜN SÜREYLE ERTELENMİŞTİR”

Deprem bölgesinde elektrik kesintisi yaşanmaması, olası bir kesinti halinde sorunun hızla giderilmesi için ilgili bütün dağıtım ve tedarik şirketleri ile görüşüldüğü ifade edildi. Açıklamada “bölgede görevli tedarik şirketleri,üretim santralleri ve OSB’lere ait enerji şirketlerinin avans ödeme, dengesizlik ve teminat yükümlülükleri 30 gün süreyle ertelenmiştir” dendi.


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