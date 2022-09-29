EPDK'den yaklaşan kış öncesi kritik hamle

29 Eylül 2022 Perşembe, 16:26

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yüksek maliyetli kaynaklardan elektrik üreten santrallerin maliyet açığının bir kısmını, düşük maliyetli enerji üreten santrallerden karşılamaya 6 ay daha devam edecek. Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması adı verilen uygulamada fiyatlar; doğalgaz santralleri için 4 bin 500 TL, ithal kömürü santralleri için 2 bin 750 TL, yerli kömür santralleri için 2 bin 50 TL, yenilenebilir kaynaklar için 1540 TL olarak belirlendi. Karar EPDK’dan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

KESİNTİLERE İZİN VEREMEYİZ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yazılı açıklamada, “Hamdolsun ilk 6 aylık uygulamamız sonucunda hiçbir santral kapanmadı ve arz güvenliği sıkıntısı yaşamadık. Ancak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Hem serbest piyasa yapısını koruyacağız hem de içinden geçtiğimiz dönemin doğasına uygun önlemleri almaya devam edeceğiz. Artan hammadde fiyatları nedeniyle yüksek maliyetle elektrik üreten santrallerin -ki büyük bir istihdam kaynağı bu santraller- kapanması Türkiye’nin arz güvenliğini sekteye uğratabilir. Bu durum tüketicilerimiz için hem maliyet yükü hem de olası kesintiler anlamına gelebilir. Buna izin veremeyiz. Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile piyasalarımızdaki dengeyi gözetmeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

AVRUPA’NIN DA GÜNDEMİNDE

Yılmaz, uygulamanın tüketicilerin yüksek maliyet artışlarından korunmak ve arz güvenliğini sağlama temelli olduğunu ve bazı Avrupa ülkelerinin benzeri mekanizmaları uygulamayı gündemine aldığını kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel enerji krizi olarak yorumlanan gelişmeler gözlendiğini vurgulayan Mustafa Yılmaz, ithal ürün maliyetlerinin hala yüksek seviyesini koruduğu ve bunun da piyasa fiyatlarını yukarıda tuttuğunu anlattı.