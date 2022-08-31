EPDK'dan lisanssız elektrik üretimi duyurusu

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:57

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında artık gerçek tüketicilerin sanal tüketimler için kurulan veya planlanan tesisleri devralması veya bir araya gelmelerinin mümkün olacağını, böylece teknik ve ekonomik yönden amaçla bağdaşmayan lisanssız üretim tesislerinin gerçek tüketiciye hizmet edeceğini bildirdi.

TÜKETİM İHTİYACINA YÖNELİK

EPDK, internet sitesinde, Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği'nin uygulanmasına ilişkin duyuru yayımladı. Lisanssız üretim mevzuatının tüketim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir düzenleme olduğu belirtilen duyuruda, şu bilgiler verildi: "Yönetmelik kapsamında bugüne kadar büyük bir çoğunluğu çatı uygulamalı gerçekleştirilen ve tüketim tesisiyle aynı ölçüm noktasında yer alan üretim tesisleriyle, mevcuttaki tüketim tesisi değişmemek kaydıyla ilgili kişilerce kendilerine ait aynı tarife grubundaki tüketim tesisleri ilişkilendirilebilecektir. Ancak OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki üretim tesisleri, yine OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki aynı kişiye ait tüketim tesisleriyle ilişkilendirilebilir. İlaveten, 12 Mayıs 2019'dan sonra süreçleri başlatılan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bütün üretim tesisleri aylık mahsuplaşmaya tabi olup, farklı ölçüm noktasındaki kurulumlara ilişkin hükümleri düzenleyen 30'uncu maddenin altıncı fıkrasında yer aldığı üzere, üretim tesis veya tesisleriyle ilişkilendirilen bütün tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda yer alması zorunludur. Aynı tarife grubunda olmak koşuluyla farklı bağlantı seviyesindeki tüketim tesislerinin ilişkilendirilmesinde ise herhangi bir engel bulunmamaktadır."

TEK BÖLGE SINIRI

Duyuruda, üretim tesisiyle tüketim tesisinin aynı dağıtım bölgesi sınırları içinde olma şartının belirli istisnalar dışında kaldırıldığı ifade edildi. Bu kapsamda, kişiler aynı abone grubunda ve herhangi bir dağıtım bölgesinde yer alan tüketim tesis veya tesislerinin ihtiyacını karşılamak üzere tamamı aynı görevli tedarik bölgesi sınırları içinde olmak kaydıyla üretim tesis veya tesisleri kurabilecek. Başka bir ifadeyle, birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde üretim tesislerinin tek bir görevli tedarik bölgesi sınırları içinde olması gerekecek.

OSB içinde kurulu lisanssız üretim tesislerinin OSB dışındaki tüketim tesisleriyle ilişkilendirilemeyeceği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi: "OSB içinde lisanssız üretim tesisi olan ancak OSB dışında kurulum yapmak isteyen kişiler, ancak aynı görevli tedarik bölgesi sınırları içinde yatırım yapabilecektir. OSB içinde lisanssız üretim tesisi olmayan kişiler, istedikleri görevli tedarik şirketi bölgesinde üretim tesis veya tesisleri kurabilecektir. Üretim ve tüketim tesisinin farklı dağıtım bölgesinde olması halinde mahsuplaşma işlemleri üretim tesis veya tesislerinin bulunduğu yerdeki görevli tedarik şirketi marifetiyle yürütülmesi gerekmektedir."

Duyuruda, YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji ve bu enerjiye istinaden talep edilecek sistem kullanım bedelinin sistemlere yüklenebilmesi için EPİAŞ tarafından ayrı sanal sayaçlar tanımlanacağı bildirildi. Artık gerçek tüketicilerin sanal tüketimler için kurulan veya planlanan tesisleri devralması veya bir araya gelmelerinin mümkün olacağı vurgulanan duyuruda, böylece teknik ve ekonomik yönden amaçla bağdaşmayan lisanssız üretim tesislerinin gerçek tüketiciye hizmet edeceği bildirildi.



