Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara bırakma tedavisi ve ürünleri ücretsiz olabilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından sigara bırakma tedavisi ve bu kapsamda dağıtımı yapılan nikotin replasmanları ile ilaçlar ücretsiz olabilecek.

Reuters
Yayınlanma: 23.02.2024 - 10:08
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara bırakma tedavisi ve ürünleri ücretsiz olabilecek
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sağlık kuruluşlarında sigara bırakma tedavisi ve bu hastalara sağlanan nikotin replasman preparatları ile ilaçlar 500,000 adetle sınırlı olmak üzere ücretsiz olabilecek.

Kararla, söz konusu hastaların aldığı tedavi ve ilaçlar, kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanabileceklerin tespitine yönelik 4736 sayılı kanun hükmünden muaf tutuldu. 


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