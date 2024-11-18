GSB açıkladı: KYK burs ödemesi ne zaman? KYK burs ödemesi ne kadar?

Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:56

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:56

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler hakkında GSB açıklamada bulundu. Peki, KYK burs ödemesi ne zaman? KYK burs ödemesi ne kadar?

KYK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım tarihleri arasında yatırılacak. T.C kimlik numarasının son hanesi "0" olan öğrencilere 18 Kasım, "2" olan öğrencilere 19 Kasım, "4" olan öğrencilere 20 Kasım, "6" olanlara 21 Kasım, "8" olan öğrencilere ise 22 Kasım'da burs ve kredi ödemesi yapılacak.

KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

2024 yılı burs ve kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine 2000 lira, yüksek lisans öğrencilerine 4000 lira ve doktora öğrencilerine 6000 lira üzerinden iki aylık para ödenecek.