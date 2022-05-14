Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım ücreti belli oldu

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:46

Erdoğan'ın konuşmasında paylaştığı bilgiye göre yaş çay alım ücreti 6 lira 70 kuruş oldu.

Üreticiler çaylarını devletin verdiği 30 kuruşluk destek ile fabrikalara 7 liradan verebilecek.

10 TL BEKLENTİSİ VARDI

11 Mayıs'ta Rize Cumhuriyet Meydanı’nda çay gübresine yapılan zammı ve çay alım politikalarını protesto eden çay üreticileri yaş çay alım fiyatının 10 TL olması gerektiğini belirtmişlerdi.

Çay üreticileri eylemde, üzerinde “Üreticiyi koruyan Çay Kanunu çıkarılsın”, “Yaş çay alım fiyatı 10 TL olsun” ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşırken, “Çayda kanun yasalaşsın” sloganı atmışlardı.