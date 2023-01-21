Son Dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de
Son dakika gelişmesi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne Cenk İleri atandı.
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