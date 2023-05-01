AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan acı tabloyla da övündü

Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:40

Güncelleme: 01.05.2023 - 16:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekonomideki kötü gidişatı maskelemek için uzun süredir döviz kurları üzerinde baskı kuruyor.

Merkez Bankası'nın bu müdahaleleri Bloomberg’in haberine göre, Aralık 2021’den 20 Mart 2023’e kadar tam 128 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.

MÜDAHALENİN HIZLANMASI, REZERVLERİ ERİTİYOR

Bu yapılan müdahalenin ise son zamanlarda giderek arttığı görülüyor.

Seçime iki haftadan daha kısa bir süre kala yapılan bu müdahalelerle yalnızca 14-21 Nisan haftasında 5,4 milyar dolar eridiği ortaya çıktı.

Bu düşüş ile birlikte MB'nin net rezervleri swap'lar hariç eksi 49.5 milyar dolar oldu.

ERDOĞAN YİNE ÖVDÜ

Memur-Sen’in genel kurulunda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MB’nin rezervlerinin 122 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ancak Erdoğan'ın açıkladığı bu meblanın içinde diğer devletlerle yapılan swap'lar, dış varlıklar ve yurtiçi yerleşiklerin hesaplarında bulunan dövizin munzam karşılığı da bulunuyor. Bu kısım hariç tutulduğunda tarihin en büyük sınavlarından birini veren Merkez Bankası için brüt rezervler özelinde ''Ben ekonomistim'' ifadesini sıklıkla kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise övünmekten geri durmadı.

Merkez Bankası net rezervleri ise finans çevrelerinin ülkeye duyduğu güvene önemli ölçüde etki ediyor.