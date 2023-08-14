Erdoğan da hayat pahalılığını kabul etti: 'Biz düzelteceğiz'

Yayınlanma: 14.08.2023 - 14:57

Güncelleme: 14.08.2023 - 15:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin kuruluşunun 22. yıldönümüyle ilgili video mesaj yayımladı.

Erdoğan, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığını kabul ederek yurttaşların üzerinde yük oluşturduğunu belirtti.

Hayat pahalılığını küresel krize dayandıran Erdoğan, "Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Yine biz bunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin 104 milyar dolarlık maliyeti olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biliyorsunuz eskiden beri gelen kronik sorunlara ilave olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız. Milletimizle birlikte ilk defa böyle bir imtihandan geçiyor değiliz" dedi.