Erdoğan emekliye 'müjde' diye canlı yayında açıkladı... Tepkiler çığ gibi! 'Fazla prim ödeyenlere haksızlık'
En düşük emekli aylığına gelen yüzde 36'lık zam oranının ardından emekliye maaş promosyonu ve bayram ikramiyeleri ile en düşük emekli maaşı alan kişinin geliri ile asgari ücretlinin yıllık geliri eşitlendi. Öte yandan sosyal medya üzerinden emekli maaşlarında haksızlık olduğunu dile getiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, " Yüzde 36.4 oranında zam tüm emekli aylıklarına aynı oranda yansıtılmalıdır aksi durumda fazla prim ödeyenlere haksızlık olur! " açıklamasında bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin başından bu yana direttiği en düşük emekli maaşlarıyla ilgili adım attı. Erdoğan dün gece NTV ve Star TV ortak yayınında yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini söyledi.
Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından emekliye maaş promosyonu ve bayram ikramiyeleri ile en düşük emekli maaşı alan kişinin geliri ile asgari ücretlinin yıllık geliri eşitlendi.
7500x12=90.000
Bayram ikramiyelerinin en az 1500 TL olması bekleniyor.
2x1500=3000
Ayrıca bankaların verdiği promosyon da eklenince 100.000 TL.
Asgarî ücretlinin ise aldığı 102.000 TL.
"ZAM TÜM EMEKLİ AYLIKLARINA AYNI ORANDA YANSITILMALI"
Kişisel sosyal medya hesabından emekli maaşı için dikkat çeken bir paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "En düşük emekli aylığına yapılan yüzde 36.4 oranında zam tüm emekli aylıklarına aynı oranda yansıtılmalıdır aksi durumda fazla prim ödeyenlere haksızlık olur! (SSK ve Bağ-Kur’da en düşük emekli aylığı 5.500?’den 7.500?’ye çıkartıldı…)" dedi.
En düşük emekli aylığına yapılan %36.4 oranında zam tüm emekli aylıklarına aynı oranda yansıtılmalıdır aksi durumda fazla prim ödeyenlere haksızlık olur! (SSK ve Bağ-Kur’da en düşük emekli aylığı 5.500?’den 7.500?’ye çıkartıldı…)— Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) March 22, 2023
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEPKİ YAĞDI
Erdoğanın açıklamasının ardından Twitter'dan tepkiler geçikmedi. İşte bazı tepkiler:
İyide 3600 günle emeli olanla 9000 küsürle emekli olan neredeyse aynı maaşı alacak bumu sizin adaletiniz nerde adalet hak hukuk emeklilere hakkına layık maaş düzenlemesi gerekmezmi— Mehmet Emekli eyt li (@Mehmet66671555) March 23, 2023
#SizeOyYokEmekliden Geçen sene emeli maaşımı hesaplamasında 2 Asgari ücreti çıkıyordu. 2023 de hesaplandığında 1 asgari ücret çıkıyor . En düşüK emekli maaşı 7500 oldu. Şimdi bizim suçumuz yüksekten prim ödemek mi oldu?— Ercan Akdeniz (@akdenizercanss) March 22, 2023
En düşük emekli maaşı 7500 tl oldu . Peki diğer emekliler ?#ABOKırmızıÇizgimizdir— ABO suz olmaz candan (@eytcan34) March 22, 2023
En düşük aylıklara yılbaşından itibaren yapılan zam %114 oldu(3500 den 7500 e)— (EYT) HAK ETMİŞ KAZANMIŞ BİRİSİ... (@EYTKadir2716033) March 22, 2023
Diğer emekliler %30.
Eyt liler %15 zam almış oldu . Bu kadar da olmaz... Resmen adaletsizlik...#ABOveMaaşZammıHakkımız
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