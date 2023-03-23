Erdoğan emekliye 'müjde' diye canlı yayında açıkladı... Tepkiler çığ gibi! 'Fazla prim ödeyenlere haksızlık'

En düşük emekli aylığına gelen yüzde 36'lık zam oranının ardından emekliye maaş promosyonu ve bayram ikramiyeleri ile en düşük emekli maaşı alan kişinin geliri ile asgari ücretlinin yıllık geliri eşitlendi. Öte yandan sosyal medya üzerinden emekli maaşlarında haksızlık olduğunu dile getiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, " Yüzde 36.4 oranında zam tüm emekli aylıklarına aynı oranda yansıtılmalıdır aksi durumda fazla prim ödeyenlere haksızlık olur! " açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 11:11
Erdoğan emekliye 'müjde' diye canlı yayında açıkladı... Tepkiler çığ gibi! 'Fazla prim ödeyenlere haksızlık'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin başından bu yana direttiği en düşük emekli maaşlarıyla ilgili adım attı. Erdoğan dün gece NTV ve Star TV ortak yayınında yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini söyledi.

Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından emekliye maaş promosyonu ve bayram ikramiyeleri ile en düşük emekli maaşı alan kişinin geliri ile asgari ücretlinin yıllık geliri eşitlendi.

7500x12=90.000

Bayram ikramiyelerinin en az 1500 TL olması bekleniyor.

2x1500=3000

Ayrıca bankaların verdiği promosyon da eklenince 100.000 TL.

Asgarî ücretlinin ise aldığı 102.000 TL.

"ZAM TÜM EMEKLİ AYLIKLARINA AYNI ORANDA YANSITILMALI"

Kişisel sosyal medya hesabından emekli maaşı için dikkat çeken bir paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "En düşük emekli aylığına yapılan yüzde 36.4 oranında zam tüm emekli aylıklarına aynı oranda yansıtılmalıdır aksi durumda fazla prim ödeyenlere haksızlık olur! (SSK ve Bağ-Kur’da en düşük emekli aylığı 5.500?’den 7.500?’ye çıkartıldı…)" dedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEPKİ YAĞDI

Erdoğanın açıklamasının ardından Twitter'dan tepkiler geçikmedi. İşte bazı tepkiler:

 


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