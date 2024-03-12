Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu

Yayınlanma: 12.03.2024 - 00:29

Güncelleme: 12.03.2024 - 00:54

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkartan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekli bayram ikramiyeleri, artık Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yılda iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek.