Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu

Son dakika haberi... Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkartan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. İkramiyeler Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 00:29
Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
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Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkartan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekli bayram ikramiyeleri, artık Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yılda iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri bir nebze de olsa rahatlatan emekli bayram ikramiyesi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

Üç bin lira olarak hesaplara yatacak olan ilk emekli bayram ikramiyesinin Ramazan bayramından önceki hafta olan 1 Nisan-5 Nisan arasında yatırılması bekleniyor.


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