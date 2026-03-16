Erdoğan'ın 'şube açın' talimatı verdiği market zincirinden rekor zarar!

Gıda enflasyonunu kontrol altına almak amacıyla kurulan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "şube açın" talimatıyla destek verdiği, geçen yıl aldığı kararla “Tarım Kredi Kooperatif Marketleri” adını “KOOP” olarak değiştiren zincir market, 2025 yılını 4,7 milyar TL zarar ile tamamladı.

Rekor zarar sonrası teknik iflas tartışmalarının gündeme geldiği süreçte Merkez Birliği’nden gönderilen 4 milyar TL avans ile finansal destek alan market zinciri, 4,7 milyar TL’lik zarar için “hızlı büyüme ve yüksek yatırımın doğal sonucu” değerlendirmesini yaptı.

Tarım Kredi KOOP Market Yönetim Kurulu, 2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde şirketin son yıllardaki büyüme performansı, yatırım stratejisi ve finansal sonuçlarını ayrıntılı şekilde ele aldı. Yapılan yazılı açıklamada, KOOP Market’in gelişiminin yalnızca sayısal büyüklüklerle değil, kurulan sistemin niteliğiyle değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Şirketin klasik bir perakende zinciri olmanın ötesinde Türkiye’nin gıda arz güvenliğini güçlendiren stratejik bir yapı kurduğu ifade edildi.

Yönetim Kurulu ayrıca KOOP Market’in üretimden lojistiğe ve perakendeye uzanan entegre yapısıyla hem üreticiyi destekleyen hem de tüketiciye uygun fiyat sunan sürdürülebilir bir model oluşturduğunu belirtti.

5 YILDA 4 BİN 500 SATIŞ NOKTASINA ULAŞTI

2020 yılında faaliyetlerine başlayan KOOP Market’in kısa sürede Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin 500 satış noktasına ulaştığı belirtildi. Şirketin aynı dönemde çalışan sayısını 11 bine çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada, 2025 yılı itibarıyla 66,4 milyar TL ciroya ulaşan KOOP Market’in Türkiye’nin en hızlı büyüyen perakende zincirleri arasında yer aldığı vurgulandı.

5 YILDA 11 MİLYAR TL YATIRIM YAPILDI

Şirketin son beş yılda yaklaşık 11 milyar TL yatırım gerçekleştirdiği bildirildi. Bu yatırımların mağaza ağı, lojistik altyapı, bölgesel depolar, tedarik zinciri ve üretim entegrasyonu alanlarında yoğunlaştığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yatırımlar sayesinde güçlü bir operasyonel altyapı oluşturulduğu ve bu sürecin şirketin uzun vadeli sürdürülebilir büyüme stratejisinin temelini oluşturduğu belirtildi.

'GEÇİCİ ZARAR OLUŞUMU KAÇINILMAZ'

2025 yılı finansal sonuçlarında oluşan 4,7 milyar TL net zararın kamuoyunda farklı şekillerde yorumlandığı ifade edilerek, "Bu tablo hızlı büyüme ve yüksek yatırım döneminin doğal sonucudur" denildi.

Yönetim Kurulu, söz konusu zararın plansızlıktan değil büyümenin finansman maliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı. KOOP Market’in yatırım sürecinin büyük ölçüde olgunlaşma aşamasına geldiği ve şirketin ölçek ekonomisinin avantajlarını toplamaya başladığı kaydedildi.

Bu çerçevede 2026 yılı için 100 milyar TL ciro hedefi ve yaklaşık 50 milyar TL piyasa değeri potansiyelinin öne çıktığı belirtildi. Yalnızca 2,5 milyar TL öz sermaye ile beş yıl gibi kısa bir sürede 4 bin 500 satış noktasına ulaşılmasının önemli bir büyüme başarısı olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bu ölçekteki yatırımların sınırlı kuruluş sermayesi nedeniyle büyük ölçüde dış finansman ve borçlanma yoluyla karşılandığına dikkat çekildi. Piyasa koşullarında belirli vadeler ve maliyetler çerçevesinde sağlanan bu finansman yapısının yatırım döneminde finansman giderlerini artırdığı, buna bağlı olarak geçici zarar oluşumunun kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Şirketin büyüme stratejisinde daha fazla tüketiciye uygun fiyatlı ürün ulaştırma hedefinin kısa vadeli kârlılığın önünde konumlandırıldığı ve bu yaklaşımın söz konusu yatırımları gerekli hale getirdiği vurgulandı.