Erdoğan indirim dedi, AKP'li belediye zam yaptı

19 Şubat 2022 Cumartesi, 15:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonla mücadele topyekun bir inancı ve topyekun bir fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz, bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları, birer birer hayata geçiyoruz. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Enerjiden gıdaya kadar her alanda, milletimizi enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın enflasyonla mücadele açıklamasından sonra AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, kurul toplantısında, 21 Şubat gününden geçerli olmak üzere toplu taşıma ücret tarifesine zam yapıldı.

''GİDER ARTIŞLI'' ZAM

Yeni zamla birlikte tam bilet 4.50 TL, indirimli bilet ise 2.25 TL olarak belirlendi. Açıklamada, ''Toplu ulaşım gider artışları'' vurgusu yapıldı.

DAHA ÖNCE DE SUYA ZAM

Öte yandan geçen hafta da AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler nedeniyle suya yüzde 30 zam yaptığını duyurmuştu.