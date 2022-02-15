Sakarya'da suya zam!
AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) Olağanüstü Genel Kurulunda, su tarifelerine zam çıktı.
SASKİ Olağanüstü Genel Kurulu, SGM Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin başkanlığında 2 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, artan maliyetler dolayısıyla su tarifelerine zam yapıldı. Su zammı SASKİ Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği de meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Şehrin ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nden ve Akçay Barajı’ndan suyu şehre ulaştırırken çok ciddi miktarda elektrik tüketimi yaşandığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, maliyetleri karşılamak, şehrimize hizmet ve yatırımları aksatmamak adına tarifelerde güncellemelerin yapılmasının zaruri olduğunu söyledi.
''YÜZDE 30’LUK BİR GÜNCELLEME YAPIYORUZ''
Yüce, enflasyon nispetinin altında maliyetlere yakın bir fiyat belirlendiğini ifade ederek, "Yüzde 30’luk bir güncelleme yapıyoruz. Bu su tarifelerine değil, suyu musluklara ulaştırırken artan maliyetleri karşılamak için yapılan bir değişimdir. Su bedelleri maliyetleri karşılamıyor. Farklı şekillerle sübvanse ediyoruz. Milletimizden aldığımız yetki ve güçle kurumumuzu daha iyi noktalara taşımak, şehrimize en iyi şekilde hizmet sunmak, kaliteli suyu musluklara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
İlgili Haberler
- Ekonomi yazarı Aktaş açıkladı: 'Ekmek zammı KDV indiriminin etkisini tek başına silip süpürdü'
- İlaç fiyatlarına dev kur zammı: "İlaç temininde sorunu azaltacak ama kaldırmayacak"
- Elektrik zamlarına isyan devam ediyor, yurttaş mum yaktı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- İlk kez bulundu, bilim camiasına tanıtıldı
- Belediye başkan yardımcısına yumruklu saldırı
- Hücum oyuncuları takımı sırtladı
- Ege sularında 617 göçmen kurtarıldı
- 'Soylu ile araları açıldı' iddiası
- Pehlivan: 'Siyasi operasyon yaptılar'
- AKP'li belediyeden maliyet gerekçeli 'güncelleme'
- İtalyan oyuncudan dikkat çeken paylaşım
- Göçük altında kalan işçi 2,5 saatte kurtarıldı
- Elon Musk, Tesla hissesini bağışladı