Sakarya'da suya zam!

15 Şubat 2022 Salı, 12:30

SASKİ Olağanüstü Genel Kurulu, SGM Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin başkanlığında 2 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, artan maliyetler dolayısıyla su tarifelerine zam yapıldı. Su zammı SASKİ Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği de meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Şehrin ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nden ve Akçay Barajı’ndan suyu şehre ulaştırırken çok ciddi miktarda elektrik tüketimi yaşandığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, maliyetleri karşılamak, şehrimize hizmet ve yatırımları aksatmamak adına tarifelerde güncellemelerin yapılmasının zaruri olduğunu söyledi.

''YÜZDE 30’LUK BİR GÜNCELLEME YAPIYORUZ''

Yüce, enflasyon nispetinin altında maliyetlere yakın bir fiyat belirlendiğini ifade ederek, "Yüzde 30’luk bir güncelleme yapıyoruz. Bu su tarifelerine değil, suyu musluklara ulaştırırken artan maliyetleri karşılamak için yapılan bir değişimdir. Su bedelleri maliyetleri karşılamıyor. Farklı şekillerle sübvanse ediyoruz. Milletimizden aldığımız yetki ve güçle kurumumuzu daha iyi noktalara taşımak, şehrimize en iyi şekilde hizmet sunmak, kaliteli suyu musluklara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.