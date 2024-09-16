Erdoğan, Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesine onay verdi: Ne proje var ne de para

Yayınlanma: 16.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.09.2024 - 04:00

Türkiye’nin ikinci, İstanbul’un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için özelleştirme kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Daha önce ihaleyi Koç Holding’in kazanmasına karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onay vermemişti. Tekrarlanan ihalede 505 milyon dolarlık teklifle ihaleyi kazanan Vahit Karaaslan’a ise onay çıktı. Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Vahit Karaaslan, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nı 40 yıl boyunca işletecek.

Projeye bölge halkının itirazı devam ederken Koç’un alamadığı ihaleyi alarak gündem olan ve tüm Türkiye’nin merak ettiği isim Vahit Karaaslan’la konuştuk. Kredi faizlerinin tavan yaptığı ve daralmanın etkisiyle iş dünyasının kemer sıktığı bugünlerde 505 milyon dolarlık ihalede Koç Holding’i bile geçmeyi başaran Karaaslan’a ilk olarak bu tutarın nasıl ödeneceğini sorduk.

Herhangi bir ortaklık içine girmediğini belirten Karaaslan, özelleştirme idaresinin ödemelerde taksit imkânı sunduğunu ve bu imkândan faydalanarak 505 milyon doları belirli taksitlerle ödeyeceklerini söylüyor.

Projenin nasıl olacağını, AVM veya otel olup olmayacağını sorduğumuz da ise Karaaslan, “Proje onayını biz de dün gece öğrendik. Onay gelmeden de herhangi bir çalışma yapmadık. Bu sebeple detayları şu an için konuşmak istemiyoruz, arkadaşlarımızla konuşacağız, ölçüp biçince kamuoyu ile paylaşırız. Projenin hangi alanları içerdiği, Kadıköy Parkı’nı kapsayıp kapsamadığı çok soruluyor. Özelleştirme alanı içinde yer alan kısımlar yer alacak, bunun dışına çıkılmayacak” diyor.

‘TARAFLARLA KONUŞACAĞIZ’

Bölge halkının projeye olan itirazlarını da değerlendiren Karaaslan şunları söylüyor:

“Biz projeye katkısı olacak, iyi niyetli, art niyet barındırmayan herkesle istişareye açık olacağız. Onayın gelmesiyle birlikte taraflarla iletişimde olacağız.”

Diyarbakırlı iş insanı, Karaaslan Şirketler Grubu bünyesinde tarım, akaryakıt, inşaat ve turizm projeleri yapıyor. Karaaslan’ı bölgeden iş insanlarına sorduk. Aileden gelen toprakları olduğunu söyleyen iş insanları, “Kendisi bu toprakları ve işleri büyüttü” diyor.

SATIŞLAR SON HIZ

Kalamış Yat Limanı için onayın yayınlandığı Resmi Gazete’de Ankara Akköprü’deki 32.9 bin metrekarelik Karayolları arsası ve Didim’de içinde arsalar da bulunan bazı emlak ağırlıklı özelleştirme ihalelerinin onaylanmasına yönelik cumhurbaşkanı kararları da yayımlandı.

‘MARİNA BÜYÜRSE İZİN VERMEYİZ’

Kalamış Yat Limanı’nın yeni projesi sınırları içinde bulunduğu Kadıköy Belediyesi’ne bile gelmedi. Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, limanın büyütülmesi ve Kalamış Parkı’nı da içine alması halinde projeye izin vermeyeceklerini söyledi.

Kösedağı, “Projeye karşı davalar var. TMMOB ile sivil toplum dayanışma ağlarıyla temas halindeyiz. Büyütülüyorsa davalara müdahil oluruz. Mücadele ederiz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması’ndan Hakan Hopanoğlu ise “Bize göre Vahit Bey’in alması planlıydı. Koç Holding teklifi yükseltse, daha yükseğini verecekti. Planlama aşamasında kendisiyle görüşmek isteriz. Ancak bu görüşme talebi gaz almaktan başka bir şey değil” dedi.