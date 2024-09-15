Erdoğan imzayı attı: Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirildi!

İstanbul’un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için özelleştirme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletmesini Vahit Karaarslan yapacak.

Erdoğan imzayı attı: Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 11:39

Kalamış Yat Limanı, Ankara Akköprü’deki 32.9 bin metrekarelik Karayolları arsası, Didim’deki bazı alanlara yönelik özelleştirme ihalelerinin onayları Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletmesini Vahit Karaarslan yapacak.

Marina için Koç Holding’in de bulunduğu ihale; temmuz ayında gerçekleşmiş, ihalede en yüksek teklifi 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan vermişti.

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletmesini 2021'de Koç Holding kazanmıştı. Ancak ihale Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilmişti.

"KADIKÖYLÜLER İZİN VERMEZ"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, konuya ilişkin geçen ay Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, “Bize bilgi verilmeden burada en ufak inşaata başlayacabileceklerini zannetmiyorum. Çünkü buna her şeyden önce Kadıköylüler izin vermez. Buradaki marina eskidi, bir güncelleme ihtiyacı olabilir. Bu nasıl yapılır? Bölgedekilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamuyla, belediyeyle ve gerekiryorsa büyükşehirle bir masa kurulur. Bir ihale yapılıyor ama en büyük paydaşı olması gereken Kadıköy Belediyesi bu sürecin içinde değil. Hatta sadece burası değil, Haydarpaşa ve Fikirtepe’deki projelerde de bilgimiz yok. Yeşil alanları artırarak, oradaki vatandaşların marinaya daha rahat girmesini sağlayarak bu işi yapalım. Kadıköy’de güzel projeleri imza atmış insanlar var. Konuşalım, ortak bir şey çıkaralım” demişti.



Etiketler: #Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı #marina #Mesut Kösedağı

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