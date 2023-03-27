Erdoğan'dan depremzedelere seçim öncesi 'müjde': 20 yıl borçlan bir ev verelim

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 18:23

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 19:08

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temel atma törenine katıldı.

Bilim insanlarının artçı sarsıntılar sürerken yapılan inşaatların yeni depremlerde yıkılabileceği uyarısına rağmen inşaat ısrarını sürdüren Erdoğan, depremzedeler için yapılacak konutların taksitlerinin nasıl ödeyeceğini anlattı.

Erdoğan; "Diğer afetlerde konutların maliyetini neredeyse 3'te biri bedelle, 2 yıl ödemesiz, 20 yıl vadeyle verdik. Herhangi bir faize tabi olmayan cüzi bir rakamla başlıyor, gelirlerdeki rutin artışlarla birlikte kısa sürede nispeten daha da az bir miktara düşüyor. Mesela bir önceki Elazığ depreminin ardından inşa ettiğimiz 2+1 evlerin aylık ödemesi 510 liran, 3+1 evlerin aylık ödemesi 730 liradan başlıyor. En büyük metrekareye sahip 3+1 evde bu ödeme 990 liraya, toplam borç da 214 bin liraya ancak çıkıyor. Köy evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz. Vade süresi olan 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme miktarı sabit kalıyor. Borcunu peşin kapatmak isteyenler yüzde 20 indirimden yararlanıyor. Şayet vatandaşımızın mülkünün yeri ile ilgili kamulaştırma vb. durum varsa onun ödemesi de ayrıca yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

TOPLAM 650 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ

İlk günlerdeki önceliğimiz olan arama kurtarma çalışmalarının yerini enkaz kaldırma çalışması aldı. Adıyaman başta olmak üzere hasar alan illerimizin tamamında konteynerlerin tamamını 100 bine çıkaracağız. Ağır ve orta hasarlı olarak 37 binin üzerinde olan yapıda 97 bine yakın bağımsız bölüm tespit edildi. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin olmak üzere ilk bir yılda 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz.

Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. 4431'i Adıyaman'da olmak üzere 22467 kalıcı deprem konutumuzun daha bugün temelini atıyoruz.

Adıyaman'da ilk evim için 2250 konutun hak sahiplerini kura ile belirledik. Her depremzede aileye 10'ar bin lira, yakınları vefat edenlere 100'er bin lira, taşınma yardımı için 15 bin lira ödüyoruz. Kira yardımı için de 3 bin ila 5 bin lira arasında ödeme yapıyoruz. Kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşımıza 100 binlerce liraya varan maddi desteği sağlıyoruz.

BORCUNU PEŞİN KAPATMAK İSTEYENLER...

Diğer afetlerde konutların maliyetini neredeyse 3'te biri bedelle, 2 yıl ödemesiz, 20 yıl vadeyle verdik. Herhangi bir faize tabi olmayan cüzi bir rakamla başlıyor, gelirlerdeki rutin artışlarla birlikte kısa sürede nispeten daha da az bir miktara düşüyor. Mesela bir önceki Elazığ depreminin ardından inşa ettiğimiz 2+1 evlerin aylık ödemesi 510 liran, 3+1 evlerin aylık ödemesi 730 liradan başlıyor. En büyük metrekareye sahip 3+1 evde bu ödeme 990 liraya, toplam borç da 214 bin liraya ancak çıkıyor. Köy evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz.

Vade süresi olan 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme miktarı sabit kalıyor. Borcunu peşin kapatmak isteyenler yüzde 20 indirimden yararlanıyor. Şayet vatandaşımızın mülkünün yeri ile ilgili kamulaştırma vb. durum varsa onun ödemesi de ayrıca yapılıyor. Evinin sigortası olan vatandaşlarımız oradan da ödeme alabiliyor. Süreç içinde yapılan ödemeler ve verilen destekler göz önüne alındığında devlet deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor.

DEVLETİN NE YAPTIĞINDAN HABERSİZ OLDUKLARI ANLAŞILIYOR

Birilerinin milletin ne yaşadığından devletin ne yaptığından habersiz oldukları anlaşılıyor. Bunlar bu hususta da yalan beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bay Bay Kemal'i biliyorsunuz. bir şey anlatmaya gerek var mı. Yine yalan yanlış haberlerle, biz geleceğiz diyor her şey bedava. 11 tane büyükşehir belediyen var. Adıyaman'a ulaştılar mı. AK Parti'nin belediyeleri ilk günden itibaren buradalar.

Yıllardır canhıraş şekilde çalışan bakanlarımız kurumlarımızın emeklerini hiçe sayanları milletimizin takdirine bırakıyorum. bizim bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok. Bugün temeli atıyoruz. 1 yıl içerisinde teslim etmekte kararlıyız.

AFET YARALARINI SARMADAN HUZUR BULMAYACAĞIZ

Dünyada bu kadar kısa sürede büyük konut inşası ancak bizim birikimimiz azmimizle mümkündür. Geçmişte benzer durumlarda yaşananları hatırlatmaya gerek bile duymuyorum. Van Elazığ Malatya İzmir depremlerini yaşayan vatandaşlarımız bunun şahididir.

Yangınları yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Tamamladığımız 3,3 milyon kentsel dönüşümden faydalanan vatandaşımız bunun şahididir. Nissibi Köprüsü bunun şahididir. Şanlıurfa'yı Adıyaman'a biz bağlamadık mı? Bunları yapan irade bunu da yapacaktır. Afet yaralarını sarmadan huzur bulmayacağız."