Erdoğan 'mümkün değil' demişti... Emekliye yeterli bütçe yok mu? Prof. Dr. Aziz Çelik: 'İrade ve tercih yok'

Yayınlanma: 01.03.2024 - 16:35

Güncelleme: 01.03.2024 - 16:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla geçtiğimiz ay en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Buna göre, kök aylıklarda yüzde 49,28 oranında artışa gidilse de en düşük emekli aylığının artış oranı yüzde 33 seviyesinde oldu. Bu rakam enflasyonun çok altında kaldı.

En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL, ülkedeki pahalılık ortamında temel ihtiyaçları karşımalaya dahi yetmiyor.

Türk-İş, ocak ayında açlık sınırının 16 bin 257 TL’ye, yoksulluk sınırının da 52 bin 955 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Milyonlarca emekli, açlık sınırının yüzde 60'ı, yoksulluk sınırının yüzde 18'i oranında aylıkla geçinmeye çalışıyor.

Önceki gün AKP'nin Kütahya’da düzenlenen mitinginde, emekli maaşının yeterli olmadığını söyleyen Erdoğan, seyyanen zam çağrıları için muhalefeti eleştirdi. Bütçede para olmadığını iddia ederek zam önerisine kapıyı kapatan Erdoğan, "Tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile karşılamaya yetmiyor" demişti.

EMEKLİYE YETERLİ BÜTÇE YOK MU?

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik'e göre, Türkyie'nin emeklilere aktarılacak yeterince kaynağı var. Çelik geçmiş yıllarda bütçeden SGK'ye aktarılan oran korunursa kaynağın lafının edilemeyeceği görüşünde.

SGK'YE AYRILAN PAY GERİLEDİ

Çelik'in sosyal medya platformu X'te paylaştığı verilere göre, bütçeden sosyal güvenliğe ve emeklilere ayrılan pay son yıllarda azaltıldı. Uzun yıllar yüzde 15-19 arasında seyreden sosyal güvenliğe bütçeden ayrılan kaynak oranı 2024 yılında önceki yıllardaki seviyenin çok altında kaldı.

Tablo: Prof. Dr. Aziz Çelik

Aziz Çelik’in paylaştığı verilere göre SGK’ye bütçeden ayrılan kaynakların toplam bütçeye oranı, 2020 yılında yüzde 20,7, 2021 yılında yüzde 15,7, 2022 yılında yüzde 13,2, 2023 yılında tahmini yüzde 15,9 seviyesinde oldu. Ancak bu oran 2024 yılı hedeflemelerinde yüzde 10,2’ye kadar geriledi.

"EMEKLİLER 5 BİN TL ZAM ALABİLİR"

Çelik'e göre, SGK'ya ayrılan kaynağın geçmiş yıllardaki seviyeye çıkartılması halidne mevcut bütçe büyüklükleri içinde bile en düşük yaşlılık (emekli) aylığının 15 bin TL'ye tamamlanması ve aylıklarda 5 bin TL artış mümkün.