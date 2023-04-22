Erdoğan Nebati'yi aradı: Hallaç pamuğu gibi atmanız lazım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları esnasında Nureddin Nebati'yi arayarak "Mersin'i hallaç pamuğu gibi atmanız lazım" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2023 - 18:00
Erdoğan Nebati'yi aradı: Hallaç pamuğu gibi atmanız lazım
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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için partiler saha çalışmalarını hızlandırdı.

 AKP Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla AKP İl Binası önünde bayramlaşma programı düzenlendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu tempo içerisinde katılamadığı organizasyonlara AKP'den ileri gelen isimleri görevlendirirken kendisi de telefonla bağlanmayı ihmal etmiyor.

Nebati program esnasında  Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"MERSİN'İ HALLAÇ PAMUĞU GİBİ ATMANIZ LAZIM"

Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerin bayramını kutlarken "Şurada üç hafta kaldı. Büyük bir gayretle Mersin'i inşallah hallaç pamuğu gibi atmanız lazım" dedi.



Recep Tayyip Erdoğan Nureddin Nebati Mersin

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