Erdoğan Nebati'yi aradı: Hallaç pamuğu gibi atmanız lazım

Yayınlanma: 22.04.2023 - 18:00

Güncelleme: 22.04.2023 - 18:00

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için partiler saha çalışmalarını hızlandırdı.

AKP Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla AKP İl Binası önünde bayramlaşma programı düzenlendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu tempo içerisinde katılamadığı organizasyonlara AKP'den ileri gelen isimleri görevlendirirken kendisi de telefonla bağlanmayı ihmal etmiyor.



Nebati program esnasında Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"MERSİN'İ HALLAÇ PAMUĞU GİBİ ATMANIZ LAZIM"

Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerin bayramını kutlarken "Şurada üç hafta kaldı. Büyük bir gayretle Mersin'i inşallah hallaç pamuğu gibi atmanız lazım" dedi.



