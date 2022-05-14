Erdoğan'a market benzetmesi: 'Kampanyalarla vatandaşlığı satmaya başladı'

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:46

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Tekirdağ İl Başkanlığı’nda bugün basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, CHP İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, CHP Kadın Kolları Başkanı Nurten Yontar ve parti üyeleri de katıldı.

Öztunç, Resmi Gazete'nin cuma günü yayımlanan sayısında Türkiye vatandaşlığına geçişiyle ilgili olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.

“TAYYİP ERDOĞAN KAMPANYA YAPIYOR; VATANDAŞLIĞI SATIYOR”

Ekonominin çok kötü olduğuna ve devletin kaynaklarının satıldığına değinen Öztunç şöyle konuştu:

"Ekonomi çok kötü, para bitti; kasada para kalmadı. 128 milyar doları buharlaştırdılar; devletin tüm kaynaklarını bitirdiler. Cumhuriyetin tüm kazanımları, fabrikalar, SEKA'sı, demir çelikler, TEKEL, pek çok fabrika özelleştirildi, satıldı, peşkeş çekildi. Ege ve Akdeniz sahillerindeki araziler, Hazine arazileri sahil bantlarında bulunan değerli topraklar, koylar, ormanlar satıldı; kalmadı elde bir şey. Şimdi sıra geldi vatandaşlığı satmaya...

Cumhurbaşkanı bir kararname yayınladı. ‘400 bin dolar parası olan gelip Türkiye'de bir konut alırsa vatandaşlık alacak’ dedi. Yetmedi, kampanyayı büyüttü. Şimdi dün itibarıyla diyor ki Erdoğan, ‘Cebinde 500 bin dolar olan varsa gelsin bireysel emeklilik sistemine girsin, 500 bin doları yatırsın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun’ diyor.

Kampanyalarla vatandaşlığı satmaya başladı para gelsin diye. Hani marketler kampanya yapar ya, üç alana bir bedava gibi ya da yüzde şu kadar indirim der ya marketler Tayyip Erdoğan'da kampanya yapıyor; vatandaşlığı satıyor. Ver parayı al vatandaşlığı, ver 500 bin doları al vatandaşlığı... Türkiye'nin itibarını Suudi Arabistan Elçiliği’ne gömmüşlerdi. Şimdi Türkiye'nin itibarını vatandaşlığı satarak yine başka bir noktaya getiriyorlar. Satacak başka bir şey kalmadı. İtibar satmaya başladı. Tayyip Erdoğan ve AK Parti Türkiye'ye büyük zarar veriyor. 20 yıldır devleti yönettiğini zannediyorlar, yönetemiyorlar ve Türkiye'nin itibarına maalesef çok büyük zarar veriyorlar.

"NEBATİ ŞAKA GİBİ BAKAN"

Dolardaki yukarı yönlü harekete ve Bakan Nebati'nin Maliye Bakanlığı koltuğuna yakışmadığına değinen Öztunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm bunlar olurken bir bakanımız var biliyorsunuz, Maliye Bakanı: Sayın Nebati. Doların kaç lira olduğunu görüyor musun? Ne oldu Sayın Nebati gözlerdeki ışıltı? Dolar aldı başını gidiyor. Nerede senin bu gözlerindeki ışıltı?

Demiş ki, 27 Aralık'ta söylemiş bunu, ‘Bir uyuyun altı ay sonra uyanan Türkiye'de çok farklı bir noktada olacağız’ demiş. Yani demiş ki, 27 Aralık'ta, ‘bir uyuyun altı ay sonra uyanın; Türkiye'nin nasıl değiştiğini göreceksiniz’ demiş. Altı ayın dolmasına 1 ay kaldı Nebati, daha gördüğümüz bir şey yok. Hala uyuyor musun yoksa? Gözlerindeki ışıltı sönmek üzere Sayın Nebati.

Ekonomiyi çok kötü yönetiyorsun ey Nebati. Senden öncekiler de öyleydi; sen de öylesin. Şaka gibi bakan zaten. Türkiye Cumhuriyeti'nin Maliye Bakanlığı koltuğuna böyle bir adam yakışmıyor arkadaşlar. Gerçekten yakışmıyor. Stand-up’çı sanki. Ya Maliye Bakanı mısın stand-up’çı mısın? Ocak ayında pik yapacak ondan sonra enflasyon düşecek diyordu. Enflasyon hiç düşmüyor; sürekli artıyor. Bir söyledikleri, bir söylediğini tutmuyor bunların."