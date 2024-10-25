Erdoğan'dan BRICS dönüşü açıklama: BRICS ile ilişkiler ve yerli para resti

Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:47

Güncelleme: 25.10.2024 - 11:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin bu platform ile ilişkilerini güçlendirme isteğini vurguladı. Erdoğan, "BRICS yükselen ekonomilerin buluştuğu önemli bir platform ve Türkiye olarak bu yapıyla ilişkilerimizi ilerletmek istiyoruz" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e katılma isteğinin NATO'ya alternatif olmadığını belirterek, BRICS ülkeleriyle uzun yıllara dayanan ikili ilişkilerinin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin hem Doğu hem Batı ile işbirliğini sürdüreceğini ve "kazan-kazan" esasına göre ekonomik ortaklıkları artırmak istediğini dile getirdi.

ALTERNATİF FİNANS SİSTEMİ VE YERLİ PARA VURGUSU

Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde doları rezerv para birimi olmaktan çıkaran ülkelerin mallarına yüzde 100 vergi getirilebileceğine dair sorulan soruyu cevaplayan Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde gündeme gelen alternatif finans sistemi hakkında da görüşlerini paylaştı. Yerli ve milli paralarla ticaretin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Amacımız mevcutları yarıştırmak değil, milli paralarımızla ticaret yaparak finansal bağımsızlığımızı güçlendirmek. Sayın Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin başında bulundu. Bu tür bir görüşü olabilir. O zaman da biz kendileriyle finans sektörüyle ilgili tüm konuları görüştük. Bunları kendileriyle paylaştık. O zaman ne için buna müdahale etmediler?" diye konuştu.

Erdoğan, ABD'nin olası yaptırımlarına karşı milli paralarla ticaretin ülkelerin döviz baskısından kurtulmasına katkı sağlayacağını ve finans piyasalarının şoklara karşı daha dirençli hale geleceğini belirtti. Ayrıca, çeşitliliğin olmaması nedeniyle mevcut ödeme sistemlerinin kırılganlığının arttığını, bu yüzden alternatif finans ve ödeme sistemlerinin uluslararası ticaretin kolaylaşmasına ve çeşitlenmesine hizmet edeceğini ifade etti.