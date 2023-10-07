Son dakika... AKP'de kongre günü: Erdoğan yine muhalefeti hedef aldı!

Yayınlanma: 07.10.2023 - 11:20

Güncelleme: 07.10.2023 - 11:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Ankara Spor Salonu önünde halka hitap etti.

"İHANET EDENLER OLDU"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün AK Parti için müstesna bir gün. Bugün partimizin 4. Olağan Kongresini gerçekleştireceğiz. Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla 'merhaba' diyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın siyasette öncü olacak kurmay kadroyu, delegelerimizin oylarıyla belirleyeceğiz. Yeni seslerle, yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz.

Bizim kongrelerimizde sandalyeler havalarda uçuşmaz. Kongrelerimizi hep kardeşlik havasında icra ettik.

14 ve 28 Mayıs seçimlerini AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle başardık. Böylece 17. seçim zaferimize imza atmış olduk.

İhanet edenler oldu. Onlar yoluna, biz de yolumuza. Onlar burada da dikiş tutturamayacaklar.

Her 2 seçimde de destek ve dualarını esirgemeyen aziz miletmize teşekkür ediyorum. Yurtdışında yaşayan gurbetçi kardeşlerime özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.

"BİRİLERİNİN KONGRESİ GİBİ SANDALYELER HAVADA UÇUŞMUYOR"

Birilerinin kongresi gibi sandalyeler havada uçuşmuyor. Bakın burada ne var; muhabbet var. Bugün de aynısını yapacağız.

Türkiye’yi hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Aba altından sopa gösterenlere prim vermiyoruz.

Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz. Türkiye’nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan geri durmuyoruz.

"6'LI MASA DEDİLER, 16'LI MASA DEDİLER..."

Seçimlerle birlikte Cumhur İttifakı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizden bir kez daha onay aldı. 6’lı masa dediler, 16’lı masa dediler, 116’lı masa dediler. Bak şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6’lı masa. Evellah Cumhur İttifakı parlamentoda. Türkiye Yüzyılı’nın inşası için kaldığımız yerden çalışmaya başladık.

Türkiye’nin çıkarları ve güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla geri durmuyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı gerçeğe dönüştürmek için tüm enerjimizle birikimimizle çalışmayı sürdüryoruz.

AK Parti olarak bizler büyük bir aileyiz. Ailenin kutsiyetine inanmış bir aileyiz. Bu dava, ülkeye ve millete hizmet davasıdır. Bu dava, evlatlarımız güçlü bir Türkiye bırakma davasıdır. Şehitlerimizin emaneti olan bu davayı hakkıyla taşıyıp bizden sonrakilere en güzel şekilde devretmek bizim görevimizdir."

PARTİ YÖNETİMİ YENİLENECEK!

Ana teması "Türkiye Yüzyılı" olan AKP 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkan seçimi yapılacak ve parti yönetimi yenilenecek.

Yapılacak kongrede AKP'nin tek genel başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak.

75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) ise, büyük oranda değişim bekleniyor. Bu 75 kişi içinden de MYK yani genel başkan yardımcıları belirlenecek.