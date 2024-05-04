Erdoğan’dan enflasyon mesajı: 'Samimiyetimizi ortaya koyduk'

Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:41

Güncelleme: 04.05.2024 - 11:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan İsrail ile ticaretin tamamen durdurulmasına ilişkin olarak “Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eş güdüm ve istişare içinde yürüteceğiz. Türkiye’nin bu hamlesi, mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir.” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süre olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan “85 milyon olarak bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz, bize hiçbir faydası olmayan lüzumsuz tartışmalarla, gerilim siyasetiyle, popülist dayatmalarla heba etmememiz gerekiyor. 4 yıllık sürede inşallah ekonomideki sıkıntılarımızın çözümü başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanabileceğiz. Yol haritamız olan Orta Vadeli Programı ve 12. Kalkınma Planı'nı geçen sene biliyorsunuz kamuoyuyla paylaşmıştık. Üretim, istihdam, ihracat, kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Günü kurtarmanın değil, emanetini taşıdığımız 85 milyon vatandaşımızın istikbalini sağlam temeller üzerinde yükseltmenin gayreti içindeyiz. Yol haritamızdan taviz vermeden önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz. Bugün açıklanan nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri, Orta Vadeli Program beklentilerimizle uyumludur. İhracattaki artışın ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğini görüyoruz.” diye konuştu.

Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren daha umut verici rakamların görüleceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hayat pahalılığı meselesini popülist politikalarla bir süre daha ötelemek yerine enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme kavuşturacağız, bu konudaki samimiyetimizi geride bıraktığımız seçim döneminde açıkça ortaya koyduk” açıklamasını yaptı.