Erdoğan’dan enflasyon mesajı: 'Samimiyetimizi ortaya koyduk'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar attıklarını belirterek “Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren daha umut verici rakamlar görülecek. Bu konudaki samimiyetimizi geride bıraktığımız seçim döneminde açıkça ortaya koyduk” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:41
Erdoğan’dan enflasyon mesajı: 'Samimiyetimizi ortaya koyduk'
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan İsrail ile ticaretin tamamen durdurulmasına ilişkin olarak “Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eş güdüm ve istişare içinde yürüteceğiz. Türkiye’nin bu hamlesi, mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir.” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süre olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan “85 milyon olarak bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz, bize hiçbir faydası olmayan lüzumsuz tartışmalarla, gerilim siyasetiyle, popülist dayatmalarla heba etmememiz gerekiyor. 4 yıllık sürede inşallah ekonomideki sıkıntılarımızın çözümü başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanabileceğiz. Yol haritamız olan Orta Vadeli Programı ve 12. Kalkınma Planı'nı geçen sene biliyorsunuz kamuoyuyla paylaşmıştık. Üretim, istihdam, ihracat, kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Günü kurtarmanın değil, emanetini taşıdığımız 85 milyon vatandaşımızın istikbalini sağlam temeller üzerinde yükseltmenin gayreti içindeyiz. Yol haritamızdan taviz vermeden önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz. Bugün açıklanan nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri, Orta Vadeli Program beklentilerimizle uyumludur. İhracattaki artışın ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğini görüyoruz.” diye konuştu.

Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren daha umut verici rakamların görüleceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hayat pahalılığı meselesini popülist politikalarla bir süre daha ötelemek yerine enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme kavuşturacağız, bu konudaki samimiyetimizi geride bıraktığımız seçim döneminde açıkça ortaya koyduk” açıklamasını yaptı.


Recep Tayyip Erdoğan haberleri enflasyon haberleri ekonomi haberleri

İlgili Haberler

Türkiye’de enflasyon hız kesmiyor: Aylık artış 5 yılı aştı!

Türkiye’de enflasyon hız kesmiyor: Aylık artış 5 yılı aştı!
Enflasyon neden düşmüyor?

Enflasyon neden düşmüyor?
TÜİK açıkladı: Nisan ayı üretici enflasyonu belli oldu

TÜİK açıkladı: Nisan ayı üretici enflasyonu belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yazarımız Barış Terkoğlu'na hapis cezası... Karara tepki yağıyor: 'Özgürce suç işlensin diye…'

Yazarımız Barış Terkoğlu'na hapis cezası... Karara tepki yağıyor: 'Özgürce suç işlensin diye…'
Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!

Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!
İYİ Partili Ayyüce Türkeş, Atatürk dönemini hedef aldı!

İYİ Partili Ayyüce Türkeş, Atatürk dönemini hedef aldı!
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı
Erdoğan ile görüşmenin ardından: Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi

Erdoğan ile görüşmenin ardından: Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
Beraber görüntülenmişlerdi! Sıla Türkoğlu’ndan açıklama geldi

Beraber görüntülenmişlerdi! Sıla Türkoğlu’ndan açıklama geldi
Özel-Erdoğan görüşmesi: Boş koltuk mesaj içermiyor

Özel-Erdoğan görüşmesi: Boş koltuk mesaj içermiyor
Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu… Listede Türkiye’den 5 oyuncu da var!

Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu… Listede Türkiye’den 5 oyuncu da var!