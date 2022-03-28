Erdoğan 'KDV' indirimini duyurdu: Hangi ürünlerin fiyatı değişti?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV düzenlemeleri açıkladı. Erdoğan, indirimi ''Yürütülen çalışma vatandaşımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme planımızın bir parçası'' sözleri ile duyurdu.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda yeni KDV düzenlemelerini duyurdu.
''Geçtiğimiz haftalarda KDV konusunda sadeleştirme çalışması yürüttüğümüzü kamuoyu ile paylaşmıştım'' diyen Erdoğan, ''Yürütülen çalışma vatandaşımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme planımızın bir parçası'' ifadelerini kullanırken; KDV oranlarını düşürülen mal hizmetleri duyurdu.
Erdoğan'ın açıkladığı indirimler şöyle:
- Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi
- Yeme içme yerlerindeki yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e indirildi.
- Satın alınan konut, nerede olursa olsun metre karesine göre değişen aynı kademeli KDV uygulanacak. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV %8 olarak düzenledni. Aşan kısmı için %18 KDV uygulanacak.
- Arsa ve arazilerin KDV oranını da %18'e indirerek inşaat finansman yükü azaltılacak.
- Tıbbi cihazların KDV'si %18'den %8'e indirildi.
- Süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV %8'e indirildi.
- Oto galericilerin araç-alım-satımdan elde ettiği gibi yat, tekne gibi %1 olan KDV oranı %18'e çıkarıldı.
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