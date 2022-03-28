Erdoğan'ın 'vefa yemeği': Tahinli profiterolün parasını kim ödedi?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinde geçmişte görev almış kişiler için Saray'da verilen yemek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soruldu.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP’li eski milletvekilleri ile il başkanlarına verilen yemeğin bedelinin kime ödetildiğini sordu.
Medyada yer alan haberlerde; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sergi Salonunda “Ak Partinin Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı” adı altında vefa yemeği verdiği, davetlilere “Anadolu Aşı, Antep Usulü Kuru Dolma, Kereviz Salata, Talaş Böreği, Kuzu İncik Kızartması, Mevsim sebzeleri ile Bademli Basmati Pilav, Tahinli Profiterol, Çay ve Kahve”den oluşan bir menünün ikram edildiğini hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP’nin toplantısının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılmasının nedenini ve burada yenilen yemeklerin parasını kimin ödediğini sordu.
Sadece AKP’li eski milletvekilleri ile eski il başkanlarının davet edildiği yemeğe katılanların sayısının ve bu yemekli toplantı için yapılan harcamaların hangi bütçeden karşılandığının açıklanmasını isteyen Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu sorularına cevap bekliyor:
- Yazılı, sözlü ve görsel medyada yer alan söz konusu haber doğru mudur?
- Sadece Ak Partili eski il başkanları ve milletvekillerinin katıldığı toplantının Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde verilmesinin nedeni nedir?
- Bu vefa yemeğine kaç kişi katılmıştır?
- Söz konusu yemekli toplantının maliyeti ne kadardır?
- Bu yemekli toplantının bedeli nasıl karşılanmıştır? Söz konusu yemekli toplantı için yapılan harcamalar Cumhurbaşkanlığı Bütçesinden mi ödenmiştir?
- Söz konusu yemek için yapılan harcamaların Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanması yasal mıdır?
- Partili Cumhurbaşkanın Ak Partili eski il başkanları ve milletvekillerinin katıldığı bu konseptteki bir yemeği Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesinde vermesi siyasi etiğe uygun mudur?
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