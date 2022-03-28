Erdoğan'ın 'vefa yemeği': Tahinli profiterolün parasını kim ödedi?

28 Mart 2022 Pazartesi, 17:36

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP’li eski milletvekilleri ile il başkanlarına verilen yemeğin bedelinin kime ödetildiğini sordu.

Medyada yer alan haberlerde; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sergi Salonunda “Ak Partinin Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı” adı altında vefa yemeği verdiği, davetlilere “Anadolu Aşı, Antep Usulü Kuru Dolma, Kereviz Salata, Talaş Böreği, Kuzu İncik Kızartması, Mevsim sebzeleri ile Bademli Basmati Pilav, Tahinli Profiterol, Çay ve Kahve”den oluşan bir menünün ikram edildiğini hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP’nin toplantısının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılmasının nedenini ve burada yenilen yemeklerin parasını kimin ödediğini sordu.

Sadece AKP’li eski milletvekilleri ile eski il başkanlarının davet edildiği yemeğe katılanların sayısının ve bu yemekli toplantı için yapılan harcamaların hangi bütçeden karşılandığının açıklanmasını isteyen Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu sorularına cevap bekliyor: